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Город Депутаты поспорили о сроках общественных обсуждений градостроительных документов. Их сокращают

Депутаты поспорили о сроках общественных обсуждений градостроительных документов. Их сокращают

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1 комментарий

В Петербурге минимальные сроки проведения экспозиции по проектам изменений в правила землепользования и застройки сокращают с 15 до 7 дней. Законодательное собрание 27 ноября приняло законопроект в первом чтении, однако депутаты раскритиковали нововведение и предложили выдвинуть федеральную инициативу, чтобы увеличить срок экспозиции.

Общий срок процедуры общественных обсуждений по правилам землепользования с момента оповещения горожан до опубликования заключения составит не более месяца.

Также устанавливается, что вне зависимости от того, введен ли режим повышенной готовности, до конца 2024 года проведение слушаний по проекту изменения в Генплан, правила землепользования и застройки, а также проектам планировки территории осуществляется в заочном формате — общественных обсуждений.

На вопрос депутата от КПРФ Ирины Ивановой, для чего вводится уточнение про режим повышенной готовности, представитель Смольного Константин Сухенко пояснил: «Принятие данного закона нам нужно для осуществления всех процедур по выполнению Генерального плана развития города и всех необходимых процедур по принятию правил землепользования и застройки. И это существенно — мы должны это сделать в соответствии с федеральным законодательством».

Депутат от «Яблока» Ольга Штанникова заявила, что фракция не поддерживает законопроект и считает, что необходимо сохранить публичные слушания по градостроительной документации в очном, а не только в заочном формате.

Депутат от «Справедливой России — За правду!» Михаил Амосов отметил, что законопроект имеет два серьезных недостатка. В частности, он полностью устраняет депутатов от обсуждения программ комплексного развития транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры. Второй недостаток: маленький срок экспозиции, парламентарий заметил, что он должен быть не неделя, а минимум 10 дней.

Глава фракции «Новые люди» Дмитрий Павлов предложил разработать проект федеральной инициативы, чтобы регионы смогли самостоятельно устанавливать сроки проведения общественных обсуждений по градостроительной документации. Сухенко заявил, что правительство готово поддержать такую инициативу.

Документ поддержал 41 депутат, двое проголосовали против.

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Законодательное собрание Петербурга Правила землепользования и застройки Градостроительные нормы Градозащита
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Комментарии
1
Sonata
24 минуты
Кого сокращают - депутатов?
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