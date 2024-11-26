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Происшествия На ледоколе «Адмирал Макаров» в Большом порту Петербурга произошел пожар

На ледоколе «Адмирал Макаров» в Большом порту Петербурга произошел пожар

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13 комментариев

На неэксплуатируемом ледоколе «Адмирал Макаров» в Большом порту Петербурга произошел пожар. Об этом 26 ноября сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Ведомство проводит проверку по факту возгорания. По данным «Фонтанки», при проведении ремонтных работ в 14:15 произошло возгорание ацетиленового баллона. Пострадавших нет, значительного ущерба — тоже.

В настоящее время возгорание ликвидировано.

Дизель-электрический ледокол «Адмирал Макаров» построен в Финляндии на верфи Wartsila в 1975 году. В 2017 году передан Мурманскому филиалу ФГУП «Росморпорт» для оказания ледокольных услуг и выполнения коммерческих работ в Западном секторе Арктики после эксплуатации Дальневосточным бассейновым филиалом предприятия.

В июле 2024 года стало известно, что он пройдет доковый ремонт в морском порту Большой порт Петербурга, окончить который нужно не позднее 1 ноября этого года. РБК сообщал, что ремонт ледокола обойдется в 270,5 миллиона рублей.

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Адмирал Макаров Ледокол Пожар Транспортная прокуратура
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Комментарии
15
Гость
1 час
Опять курили??
Komisar8488
42 минуты
Все летит, портится, взрывается…. Что дальше!???
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