На ледоколе «Адмирал Макаров» в Большом порту Петербурга произошел пожар

На неэксплуатируемом ледоколе «Адмирал Макаров» в Большом порту Петербурга произошел пожар. Об этом 26 ноября сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Ведомство проводит проверку по факту возгорания. По данным «Фонтанки», при проведении ремонтных работ в 14:15 произошло возгорание ацетиленового баллона. Пострадавших нет, значительного ущерба — тоже.

Источник: Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры







В настоящее время возгорание ликвидировано.

Дизель-электрический ледокол «Адмирал Макаров» построен в Финляндии на верфи Wartsila в 1975 году. В 2017 году передан Мурманскому филиалу ФГУП «Росморпорт» для оказания ледокольных услуг и выполнения коммерческих работ в Западном секторе Арктики после эксплуатации Дальневосточным бассейновым филиалом предприятия.

В июле 2024 года стало известно, что он пройдет доковый ремонт в морском порту Большой порт Петербурга, окончить который нужно не позднее 1 ноября этого года. РБК сообщал, что ремонт ледокола обойдется в 270,5 миллиона рублей.