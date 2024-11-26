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Город Оживленный участок Обводного сузят для проезда на неделю

Оживленный участок Обводного сузят для проезда на неделю

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Работы на газопроводе с 28 ноября потеснят водителей сразу в двух районах Петербурга — Адмиралтейском и Колпинском. В том числе ограничения ждут оживленный участок набережной Обводного канала напротив Балтийского вокзала.

До 3 декабря из-за реконструкции газопровода будет ограничено движение по набережной Обводного канала от Митрофаньевского моста до Лермонтовского проспекта, сообщает 26 ноября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Объехать участок можно будет по набережной Обводного, улице Циолковского, Курляндской и Дровяной улицам.

А в Металлострое для строительства газопровода до 4 декабря ограничат проезд по улице Богайчука от дома 4, литера А, до Полевой улицы. Будет закрыто движение в направлении от дома 4 к Полевой. Объезжать участок предлагается по Полевой улице.

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