Оживленный участок Обводного сузят для проезда на неделю

Работы на газопроводе с 28 ноября потеснят водителей сразу в двух районах Петербурга — Адмиралтейском и Колпинском. В том числе ограничения ждут оживленный участок набережной Обводного канала напротив Балтийского вокзала.

До 3 декабря из-за реконструкции газопровода будет ограничено движение по набережной Обводного канала от Митрофаньевского моста до Лермонтовского проспекта, сообщает 26 ноября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Объехать участок можно будет по набережной Обводного, улице Циолковского, Курляндской и Дровяной улицам.

Источник: ГАТИ Петербурга







А в Металлострое для строительства газопровода до 4 декабря ограничат проезд по улице Богайчука от дома 4, литера А, до Полевой улицы. Будет закрыто движение в направлении от дома 4 к Полевой. Объезжать участок предлагается по Полевой улице.

Источник: ГАТИ Петербурга





