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Город В Ленинградском зоопарке показали, как капибары играют в бассейне

В Ленинградском зоопарке показали, как капибары играют в бассейне

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1 комментарий

Пока на улицах Петербурга горожане сталкиваются с дождем, мокрым снегом и сильным ветром, местные капибары даже не замечают непогоды. Видео о том, как обитатели Ленинградского зоопарка плавают в бассейне, показали во вторник, 26 ноября.

Капибарам нипочем ноябрьская погода Петербурга. Зверьки резвятся в личном бассейне, наполненном теплой водой. Капибарин по имени Ермак плавает из стороны в сторону, а вместе с ним — его сын, который, по словам киперов, особенно любит компанию отца.

Как отмечают в Ленинградском зоопарке, капибар также называют водосвинками. Все потому, что зверькам необходим свободный доступ к какому-либо водоему.

Напомним, в конце сентября семейство капибар зоопарка заселилось в обновленный силами четырех отделов вольер, в котором также появился новый бассейн.

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Капибары Ленинградский зоопарк
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Комментарии
1
Yuri_SPb
29 минут
Забавные. Но глаза все время "палят" Правда, им без этого в природе никак.
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