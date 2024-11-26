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Происшествия Взятка или мошенничество. Суд в Петербурге разбирался в бизнес-схеме инспектора ДПС

Взятка или мошенничество. Суд в Петербурге разбирался в бизнес-схеме инспектора ДПС

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3 комментария

Командир взвода ГИБДД в Петербурге придумал за денежное вознаграждение «защищать» грузоперевозчиков от своих коллег. Нашел помощника, тот приискал ему «подзащитного». На скамье подсудимых в итоге оказались все.

Невский районный суд Петербурга вынес приговор Сергею Иванову, который, будучи командиром взвода ДПС ГИБДД, провернул схему для получения взятки, сообщает 26 ноября объединенная пресс-служба судов Петербурга. Не позднее декабря 2020 года Иванов договорился с посредником, что тот подыщет ему владельца компании-грузоперевозчика, который согласится ежемесячно платить за покровительство.

Предполагалось, что посредник будет передавать полицейскому информацию об остановке сотрудниками ДПС машин этой фирмы, полученную от ее владельца, и тот поможет «отмазать» водителей от ответственности. А также, что Иванов будет сообщать, где находятся экипажи ГИБДД, осуществляющие проверку транспортных средств.

Посредник приискал директора ООО «Строй Дизайн А» Ирину Трясову. Она согласилась ежемесячно платить Иванову из расчета 12 тысяч рублей за 1 автомобиль. С 10 декабря 2020 года по 1 июля 2022-го Трясова передала посреднику 685 700 рублей, тот оставил себе за услуги 90 тысяч рублей, а Иванову отдал 310 700 рублей. Остальное — не успел, так как был отправлен под домашний арест в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности. На замену себе он нашел Андрея Малышева. Тот постепенно передавал полицейскому остаток, получая в награду от 5 до 7 тысяч рублей. А последнюю сумму в июле 2022 года Иванову передала жена первого посредника, которая ничего не знала о схеме.

Был и еще один эпизод, где Иванов все через того же посредника получил 216 тысяч рублей от другого взяткодателя. Заплатили ему за общее покровительство и попустительство по службе, говорится в релизе судов.

Иванов вину признал частично. Он считал, что его действия надо квалифицировать не как взятку, а как мошенничество, ведь, с его слов, деньги он брал (при этом утверждал, что в значительно меньших суммах), но обещанного покровительства на самом деле не предоставлял, а просто обманывал. Трясова и Малышев вину признали.

В итоге суд признал Иванова виновным в двух эпизодах получения должностным лицом крупной взятки и приговорил к 6 годам колонии строгого режима с лишением права занимать должности на государственной службе на тот же срок. Звания майора полиции его тоже лишили. Трясову признали виновной в даче взятки в крупном размере, а Малышева — в посредничестве во взяточничестве. Первая получила штраф в 2 миллиона рублей, второй — 5 лет условно с испытательным сроком 3 года. Первого посредника приговорили еще в 2023 году.

Похожую схему поборов с грузоперевозчиков, организованную сотрудниками ГИБДД, раскрыли в 2019 году в Ленобласти. Петербургскому поставщику стройматериалов такое покровительство ГИБДД обошлось сначала в 5 миллионов рублей взятки, а потом в 10 миллионов рублей штрафа.

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Петербург Суд Взятка ГИБДД
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Комментарии
3
Гость
42 минуты
что на это скажут вышинкоф с мафиёзай?
169991062
44 минуты
эти попались... А сколько ещё не попавшихся на наших дорогах ? Легион !
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