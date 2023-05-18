Логистика за взятку ГИБДД обошлась петербургскому поставщику стройматериалов в 10 млн рублей

В Петербурге привлекли к ответственности фирму, торгующую стройматериалами. Один из ее руководителей, чтобы наладить грузоперевозки по городу и области и избавиться от «придирок» ДПС, дал крупную взятку сотруднику ГИБДД.



Как сообщает 18 мая объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, с 1 марта 2018 года по 30 июня 2019 года директор по логистике и один из учредителей ООО «Торговый дом «АльфаЦем», чтобы избежать ответственности за нарушения при грузоперевозках по Петербургу и Ленобласти — как уже совершенных компанией, так и возможных в будущем, давал взятки командиру ОБ ДПС № 3 УГИБДД ГУ МВД России по СПб и ЛО Николаю Андрееву. Тот, в свою очередь, должен был оказывать содействие в избежании ответственности. Позже Андреев был осужден приговором Выборгского городского суда Ленобласти, а про схему поборов с грузовиков «Фонтанка» и 47News рассказывали подробно.