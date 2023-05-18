Логистика за взятку ГИБДД обошлась петербургскому поставщику стройматериалов в 10 млн рублей

В Петербурге привлекли к ответственности фирму, торгующую стройматериалами. Один из ее руководителей, чтобы наладить грузоперевозки по городу и области и избавиться от «придирок» ДПС, дал крупную взятку сотруднику ГИБДД.
Как сообщает 18 мая объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, с 1 марта 2018 года по 30 июня 2019 года директор по логистике и один из учредителей ООО «Торговый дом «АльфаЦем», чтобы избежать ответственности за нарушения при грузоперевозках по Петербургу и Ленобласти — как уже совершенных компанией, так и возможных в будущем, давал взятки командиру ОБ ДПС
В общей сложности за указанный период сотрудник торгового дома передал Андрееву
Мировой судья судебного участка
Компания «АльфаЦем» поставляет нерудные материалы, цемент и железобетонные изделия. Согласно данным с сайта фирмы, она поставляла материалы в том числе для работ на территории космодрома Плесецк в Архангельской области и строительства «Зенит Арены» в Петербурге.