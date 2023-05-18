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    Логистика за взятку ГИБДД обошлась петербургскому поставщику стройматериалов в 10 млн рублей

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    В Петербурге привлекли к ответственности фирму, торгующую стройматериалами. Один из ее руководителей, чтобы наладить грузоперевозки по городу и области и избавиться от «придирок» ДПС, дал крупную взятку сотруднику ГИБДД.

    Как сообщает 18 мая объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, с 1 марта 2018 года по 30 июня 2019 года директор по логистике и один из учредителей ООО «Торговый дом «АльфаЦем», чтобы избежать ответственности за нарушения при грузоперевозках по Петербургу и Ленобласти — как уже совершенных компанией, так и возможных в будущем, давал взятки командиру ОБ ДПС № 3 УГИБДД ГУ МВД России по СПб и ЛО Николаю Андрееву. Тот, в свою очередь, должен был оказывать содействие в избежании ответственности. Позже Андреев был осужден приговором Выборгского городского суда Ленобласти, а про схему поборов с грузовиков «Фонтанка» и 47News рассказывали подробно.

    В общей сложности за указанный период сотрудник торгового дома передал Андрееву 5 205 000 рублей. На суде он с протоколом согласился и просил учесть смягчающие обстоятельства. Мужчина пояснил, что сотрудники ДПС придирались к грузам и машинам, отправляли технику на штрафстоянку и выписывали штрафы, из-за чего компания несла большие убытки. Тогда он пошел на сделку с инспектором, и жизнь фирмы наладилась. Пока участников схемы не задержали в 2019 году. Он также добавил, что директору компании о взятках не сообщал.

    Мировой судья судебного участка № 33 Санкт-Петербурга признала компанию виновной в незаконном вознаграждении от имени юридического лица (ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ) и назначила штраф в размере 10 миллионов рублей.

    Компания «АльфаЦем» поставляет нерудные материалы, цемент и железобетонные изделия. Согласно данным с сайта фирмы, она поставляла материалы в том числе для работ на территории космодрома Плесецк в Архангельской области и строительства «Зенит Арены» в Петербурге.

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