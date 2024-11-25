В Белом доме подтвердили наличие у Украины разрешения использовать ракеты ATACMS против России

Белый дом разрешил Украине использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS против России. Это подтвердил координатор по стратегическим коммуникациям при президенте США и официальный представитель Пентагона Джон Кирби в разговоре с журналистами, передает РИА Новости 25 ноября.

«Прямо сейчас у них есть возможность использовать ATACMS для самообороны в случае неотложной необходимости. И прямо сейчас, вы знаете, понятно, это то, что происходит в и вокруг Курска и Курской области», — сказал Кирби.

Также координатор по стратегическим коммуникациям отметил, что США обновили свои рекомендации по использованию ракет ATACMS украинскими военными для атак на определенные типы целей, однако не предоставили конкретных деталей о том, что именно имеется в виду.

Напомним, что 19 ноября шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США и 21 ноября в ходе комбинированной ракетной атаки системами Storm Shadow производства Великобритании и HIMARS производства США были нанесены удары по военным объектам на территории Российской Федерации — в Брянской и Курской областях.

После чего вечером 21 ноября президент РФ Владимир Путин выступил с заявлением об ударе по объекту ОПК Украины в Днепропетровске «Орешником». Во время обращения глава Российского государства отметил: удар был нанесен в качестве ответа на эскалацию со стороны США, которые дали разрешение Киеву бить по территории РФ дальнобойными ракетами.

В понедельник, 25 ноября, глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на конференции в Брюсселе рассказал, что альянсу следует нанести превентивные высокоточные удары по территории России в случае вооруженного конфликта Москвы со странами блока. По его словам, в случае нападения России «грамотнее не ждать, а поражать пусковые установки».