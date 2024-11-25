Мультимедийное шоу перекроет улицы и ограничит парковку в центре Петербурга до середины декабря

В конце ноября и первой половине декабря схему движения в центре Петербурга изменят для проведения мультимедийного шоу и конкурса медиаискусства. На Васильевском острове водителей потеснят киносъемки, а в Московском районе — чемпионат среди профи.

Для проведения церемоний открытия и закрытия Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» с 0:00 до 23:59 26 и 30 ноября будет запрещена остановка транспорта на проспекте Юрия Гагарина от Бассейной улицы до Кузнецовской улицы и на проспекте Космонавтов от Кузнецовской до Бассейной. Об этом сообщает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.