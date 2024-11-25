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Город Мультимедийное шоу перекроет улицы и ограничит парковку в центре Петербурга до середины декабря

Мультимедийное шоу перекроет улицы и ограничит парковку в центре Петербурга до середины декабря

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В конце ноября и первой половине декабря схему движения в центре Петербурга изменят для проведения мультимедийного шоу и конкурса медиаискусства. На Васильевском острове водителей потеснят киносъемки, а в Московском районе — чемпионат среди профи.

Для проведения церемоний открытия и закрытия Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» с 0:00 до 23:59 26 и 30 ноября будет запрещена остановка транспорта на проспекте Юрия Гагарина от Бассейной улицы до Кузнецовской улицы и на проспекте Космонавтов от Кузнецовской до Бассейной. Об этом сообщает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.

На Васильевском острове 28 и 29 ноября водителей ждут ограничения из-за съемок художественного фильма «Левша». С полуночи до 23:59 28 ноября будет запрещена остановка в Тучковом переулке от набережной Макарова до Среднего проспекта В.О., а с 1:00 до 23:59 29 ноября — на нечетной стороне Тучкова переулка от Среднего проспекта В.О. до Двинского переулка.

Также с 1:00 до 23:59 29 ноября:

  • сузят проезжую часть четной стороны Тучкова переулка от Среднего проспекта В.О. до Волховского переулка;

  • закроют проезд по Тучкову переулку от набережной Макарова до Среднего проспекта В.О.

Самые продолжительные ограничения ждут в центре — с 28 ноября по 13 декабря. Они связаны с проведением мероприятий «Мультимедийное шоу на Дворцовой» и «Конкурс современного медиаискусства Страна СВЕТА-2024».

Движение перекроют:

  • с 0:00 7 декабря до 23:59 8 декабря — на Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки и на Дворцовой площади;

  • с 20:00 до 23:00 7 декабря и с 19:00 до 23:00 8 декабря — на Невском проспекте от Малой Морской улицы до Дворцового проезда, в Дворцовом проезде, на Адмиралтейском проспекте от Невского проспекта до Гороховой улицы и в направлении от Исаакиевской площади до Гороховой улицы.

Также будет запрещена парковка:

  • с 0:00 28 ноября до 23:59 13 декабря — на Дворцовой площади вдоль домов 4 и 6-8;

  • с 0:00 7 декабря до 23:59 8 декабря — на Малой Морской улице от Невского проспекта до дома 5, литера А и на Адмиралтейском проспекте в направлении от Гороховой улицы до Вознесенского проспекта.

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Петербург Перекрытия движения Ограничения движения транспорта
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