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Происшествия Пешеход против «Мерседеса». Точку в дорожном конфликте на Васильевском поставил суд

Пешеход против «Мерседеса». Точку в дорожном конфликте на Васильевском поставил суд

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1 комментарий

Таран бампером пешехода, аргументы без цензуры и упоминания Бастрыкина на фоне. Суд в Петербурге посмотрел запись ДТП на Васильевском острове, переросшего в спор, и определил, кто прав, кто виноват.

Инцидент произошел около полудня 25 сентября у дома 71 по Большому проспекту В.О., рассказала 25 ноября глава пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. Из материалов следует, что 20-летний водитель Mercedes наехал на пешехода и скрылся с места ДТП.

Как пояснил потерпевший, в тот день он руководил вывозом грунта возле указанного дома. Около здания с нарушением ПДД были припаркованы автомобили, в том числе «Мерседес», которые мешали работам и проезду спецтехники. На место вызвали сотрудников комитета по транспорту, которые стали эвакуировать машины. Тогда пришли владельцы автомобилей и стали разъезжаться, в том числе по тротуару. А потерпевший стал снимать происходящее на телефон.

В какой-то момент на мужчину наехал белый «Мерседес». При попытке уехать по тротуару водитель задел пешехода бампером по ноге. Тот, чтобы привлечь внимание водителя, стукнул рукой по капоту и сказал, что он на него наехал. На это автомобилист открыл дверь и матом поинтересовался, зачем пешеход трогает его машину, а также порекомендовал ему убраться, после чего уехал по тротуару.

Момент наезда и последовавший спор засняли на видео. На фоне слышно, как некая девушка сначала возмущается съемке и (после удара по капоту) порче имущества, а потом выдает: «Вы пугаете Бегловым, давайте попугаем Бастрыкиным, не знаю. Хотите с Бастрыкиным пообщаться?»

С судом же водитель пообщаться не захотел. Как отмечается в сообщении, ни он, ни его представитель на заседание не явились, хотя были оповещены повесткой по адресу регистрации молодого человека, неоднократными звонками по указанному в протоколе телефону, звонком представителю и даже повесткой по адресу обучения водителя. Его, кстати, отчислили, добавили в судах.

В итоге мировой судья судебного участка № 12 Санкт-Петербурга привлек автомобилиста к административной ответственности за оставление места ДТП. Его на 1 год лишили водительских прав.

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Петербург Суд ДТП с пешеходом
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Комментарии
1
282222362
18 минут
Надо не прав на год лишать, а конфисковать автомобиль. Это, возможно, возымеет действие. А лишение на год - он продолжит ездить и нарушать ПДД, за езду без прав не сажают. И почему просто оставление места ДТП? А намерение умышленного причинения вреда здоровью? Умысел просматривается, это не непредумышленное. И надо проверить, откуда у 20-летнего нахала новая дорогая иномарка за несколько миллионов.
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