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Происшествия Петербуржца осудили за установку пиратского Windows с вирусами на ноутбук института Минобороны

Петербуржца осудили за установку пиратского Windows с вирусами на ноутбук института Минобороны

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15 комментариев

Приморский районный суд приговорил к полутора годам ограничения свободы Николая Уразовского, признанного виновным в использовании вредоносных программ. Об этом 25 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что в сентябре 2023 года мужчина в служебном кабинете 12-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны установил на «вверенный ему» рабочий ноутбук пиратскую операционную систему Windows Zver и вредоносное программное обеспечение, созданное на языке JavaScript. Вредоносное ПО предназначается для «несанкционированного получения конфиденциальной информации пользователя без его согласия» и позволяет «внедрить на компьютер иные вредоносные программы».

Уразовский вину признал. Дело рассматривалось в особом порядке. Ему ограничили свободу сроком на 1,5 года.

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Комментарии
16
iamback
1 час
А что на счет того, кто вверил?
13.13.13.13
1 час
А кто проплатил диверсию или опять исполнителя подсунули а заказчик потирает руки
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