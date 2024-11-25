Петербуржца осудили за установку пиратского Windows с вирусами на ноутбук института Минобороны

Приморский районный суд приговорил к полутора годам ограничения свободы Николая Уразовского, признанного виновным в использовании вредоносных программ. Об этом 25 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что в сентябре 2023 года мужчина в служебном кабинете 12-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны установил на «вверенный ему» рабочий ноутбук пиратскую операционную систему Windows Zver и вредоносное программное обеспечение, созданное на языке JavaScript. Вредоносное ПО предназначается для «несанкционированного получения конфиденциальной информации пользователя без его согласия» и позволяет «внедрить на компьютер иные вредоносные программы».

Уразовский вину признал. Дело рассматривалось в особом порядке. Ему ограничили свободу сроком на 1,5 года.