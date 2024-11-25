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Происшествия ОАК: Самолет в Анталье мог загореться из-за сильного удара о полосу

ОАК: Самолет в Анталье мог загореться из-за сильного удара о полосу

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20 комментариев

К пожару в самолете, прилетевшем из Сочи в турецкую Анталью накануне вечером, привели неблагоприятные погодные условия и сильный удар при посадке. Об этом говорится в сообщении Объединенной авиастроительной корпорации, пишет 25 ноября «КоммерсантЪ».

Причиной возгорания самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Антальи мог стать сильный удар о полосу при посадке в условиях неблагоприятной погоды и последовавший за ним разлив топлива. Отказов систем самолета перед посадкой, по предварительным данным, зафиксировано не было, передает «Интерфакс».

Обстоятельства инцидента будет расследовать специально созданная комиссия. Производитель самолета готов оказать всю необходимую помощь в расследовании причин. В ОАК добавили, что «безопасность полетов парка самолетов SSJ-100 сегодня находится на стабильно высоком уровне», сообщает РБК.

Пожар произошел вечером 24 ноября. У самолета авиакомпании «Азимут», прилетевшего из Сочи в Анталью, загорелся двигатель. Пассажиров и экипаж эвакуировали. Никто не пострадал.

В самой авиакомпании сообщали, что в результате сдвига ветра произошла грубая посадка. В СК РФ возбудили уголовное дело. Предварительный ущерб оценили в 1 миллион рублей. Сегодня авиакомпания «Азимут» пообещала, что предварительно выплатит пассажирам загоревшегося самолета 100 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба.

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Комментарии
20
В д. Гадюкино - дожди.
53 минуты
Это просто побочный эффект от многополярности мира.
McGillavry
1 час
Если уже 2 самолёта загорелись из-за удара об полосу, это может говорить о просчётах в конструкции.
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