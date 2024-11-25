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Происшествия Пассажирам загоревшегося в Анталье самолета выплатят по 100 тысяч рублей

Пассажирам загоревшегося в Анталье самолета выплатят по 100 тысяч рублей

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1 комментарий

Авиакомпания «Азимут» заявила о предварительных выплатах пассажирам загоревшегося в Турции самолета.

Пассажирам рейса А45051 Сочи — Анталья в связи с происшествием при посадке в турецком аэропорту выплатят 100 тысяч рублей в счет возмещения потерь, сообщила пресс-служба авиакомпании. «Порядок получения выплат доведен до пассажиров в индивидуальном порядке», — говорится на сайте «Азимута».

Пассажиры также могут обратиться в отдел клиентской поддержки авиакомпании по электронной почте.

Напомним, вечером 24 ноября в аэропорту Антальи у самолёта авиакомпании «Азимут», прилетевшего из Сочи, загорелся двигатель. Пока шла эвакуация пассажиров и экипажа и самолет убирали со взлетной полосы, более 20 рейсов были вынуждены посадить в запасных аэропортах.

Пострадавших в результате пожара нет. 89 пассажиров и 6 членов экипажа эвакуировали при помощи надувных трапов. Причины возгорания двигателя устанавливаются. В инциденте разбирается Росавиация и следователи. Ущерб от пожара оценили в 1 миллион рублей.

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Комментарии
1
Гость
6 минут
С чего такая щедрость? Неужели аттракцион с надувными горками такой дорогой?
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