ДТП на Народного Ополчения, где пострадала девочка, попало на видео

ДТП на проспекте Народного Ополчения, 141, в котором пострадала семилетняя девочка, зафиксировала камера наблюдения. Видео аварии показали «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в понедельник, 25 ноября.

Судя по видео, накануне «Вольво ХС60» пошла на разворот, не уступив дорогу транспортным средствам на встречной полосе, и столкнулась с движущимся навстречу автомобилем «Шкода Фабия».

ДТП случилось, как уже писала «Фонтанка», 24 ноября, у 7-летней девочки из «Шкоды» диагностировали травмы головы и ушиб позвоночника. Ребенка увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести. Сидевшую за рулём «Шкоды» женщину в этом году один раз привлекали к ответственности за нарушение правил государственной регистрации транспортных средств. Водитель «Вольво» за этот же период успела оплатить 12 штрафов за превышение скорости.