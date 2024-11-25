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Происшествия Любительница скорости на «Вольво» не пропустила «Шкоду» на юго-западе Петербурга. В больнице первоклассница

Любительница скорости на «Вольво» не пропустила «Шкоду» на юго-западе Петербурга. В больнице первоклассница

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5 комментариев

Помощь медиков потребовалась семилетней первокласснице после аварии в Кировском районе Петербурга. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 ноября.

ДТП произошло у дома № 141 по проспекту Народного Ополчения накануне немногим позже половины второго дня. По предварительным данным, 63-летняя петербурженка на «Вольво XC60» при развороте не предоставила преимущество встречной «Шкоде».

Травмы головы и ушиб позвоночника получила семилетняя пассажирка «Шкоды». Её увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести. Сидевшую за рулём женщину в этом году один раз привлекали к ответственности за нарушение правил государственной регистрации транспортных средств. Водитель «Вольво» за этот же период успела оплатить 12 штрафов за превышение скорости.

Полиция проводит проверку по факту аварии.

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Комментарии
5
asgart
20 минут
отобрать права у старухи
Гость
36 минут
Грузите апельсины бочками. тчк. Такая срочна новость, что заголовок в телеграфном режиме.
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