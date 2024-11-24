В Москве посетители ТЦ устроили массовую драку на фудкорте

В Москве посетители ТЦ «Fort» на улице Декабристов в Отрадном устроили 24 ноября массовую драку на фудкорте. О воскресном побоище сообщает MSK1.RU.
По информации издания, в сражении участвовало 15 человек, однако в пресс-службе МВД по Москве не смогли в настоящий момент подтвердить или опровергнуть эту информацию.
Выясняя отношения, молодые парни крушили столы и стулья, перевернули столы и били друг друга всем, что попадалось под руку, кто-то залезал на диваны и повсюду летели осколки от ламп, рамки от картин.
Бойцов пришла разнимать охрана. Первую медицинскую помощь оказал врачи.
Бутырская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств инцидента.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.