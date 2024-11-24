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Происшествия В Москве посетители ТЦ устроили массовую драку на фудкорте

В Москве посетители ТЦ устроили массовую драку на фудкорте

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18 комментариев

В Москве посетители ТЦ «Fort» на улице Декабристов в Отрадном устроили 24 ноября массовую драку на фудкорте. О воскресном побоище сообщает MSK1.RU.

По информации издания, в сражении участвовало 15 человек, однако в пресс-службе МВД по Москве не смогли в настоящий момент подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Выясняя отношения, молодые парни крушили столы и стулья, перевернули столы и били друг друга всем, что попадалось под руку, кто-то залезал на диваны и повсюду летели осколки от ламп, рамки от картин.

Бойцов пришла разнимать охрана. Первую медицинскую помощь оказал врачи.

Бутырская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств инцидента.

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Комментарии
18
Ankor
27 минут
Почему они позволяют так вести себя среди людей?
В д. Гадюкино - дожди.
57 минут
Почему шерсть может жить только как шерсть?
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