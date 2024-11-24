Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+1°

ясная погода, без осадков

ощущается как -3

3 м/c,

ю-з.

 765мм 86%
Подробнее
2 Пробки
USD 102,58
EUR 107,43
У кого остался порох в пороховницах
Тромбы при варикозе молодеют
Промышленный Петербург
Обыски по делу о госизмене
Что будет с ценами и ставкой
Что известно про "Орешник"
Что будет после удара по Днепру
Газпром переезжает
Новый глава КГИОП
Политика «Шутка» и «оскорбление»: на COP29 решили давать бедным странам до $300 млрд в год на борьбу с изменениями климата. Им показалось мало

«Шутка» и «оскорбление»: на COP29 решили давать бедным странам до $300 млрд в год на борьбу с изменениями климата. Им показалось мало

180
Написать комментарий

Развивающиеся страны раскритиковали сделку по климату, принятую на 29-й Конференции ООН по изменению климата (COP29) в Баку. Сделка предполагает выделение богатыми государствами $300 млрд ежегодно на борьбу с глобальным потеплением, но многие участники саммита остались недовольны итоговым решением саммита.

О цели, согласованной на итоговом заседании, сообщает 24 ноября Reuters. Эти деньги должны позволить развивающимся странам финансировать меры для борьбы с изменением климата, а также адаптироваться к последствиям глобального потепления, таким как более частые засухи, штормы и наводнения.

Aфриканские страны назвали декларацию саммита «слабой и запоздалой». Соглашение, которое должно было «придать импульс» международным усилиям по сдерживанию глобального потепления, оказалось для многих участников разочаровывающим. Представитель Индии Лила Нандан заявила, что сумма оказалась значительно меньше ожидаемого и добавила, что принятая цель «не способствует действиям по борьбе с изменением климата, которые необходимы для выживания» ее страны.

Представитель Нигерии назвал «шуткой» и «оскорблением» 300 млрд долларов финпомощи от богатых стран.

Представитель Боливии заявил, что развивающиеся страны оказались «брошены» со своими проблемами из-за климатического кризиса.

Тем не менее, президент США Джо Байден назвал это решение «значимым», сообщает Би-би-си.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Колоноскопия и анализ на скрытую кровь: врачи рассказали о способах диагностики рака кишечника на ранней стадии
24 ноября, 18:00
Новости компаний
Поправимое дело: врачи рассказали, какие проблемы решает пластика живота и когда пора ее делать
23 ноября, 18:00
Новости компаний
Николай Басков спел для «Героев нашего времени» в БКЗ «Октябрьский»
23 ноября, 13:35
ТОП 5
Новости компаний
Колоноскопия и анализ на скрытую кровь: врачи рассказали о способах диагностики рака кишечника на ранней стадии
24 ноября, 18:00
Поправимое дело: врачи рассказали, какие проблемы решает пластика живота и когда пора ее делать
23 ноября, 18:00
Николай Басков спел для «Героев нашего времени» в БКЗ «Октябрьский»
23 ноября, 13:35
Совмещать материнство и бизнес проще с господдержкой
22 ноября, 22:05
Царскосельские холмы: дружелюбная среда для жителей и их питомцев
22 ноября, 18:00
Продажи в проекте «А101 Лаголово» выросли в октябре почти на 75%
22 ноября, 17:30
Группа Аквилон приобрела второй участок в г. Иваново
22 ноября, 16:30
Квартиры с видом на Неву от «Группы ЛСР»
22 ноября, 16:20
«Группа ЛСР» выводит в продажу новый дом «Пейзажного квартала»
22 ноября, 16:05
Новый дом в Пулково Lake от «Группы ЛСР»
22 ноября, 15:30
Ландшафтный эколог и ТГ- чат службы охраны: чем удивляют современные УК
22 ноября, 13:30
Оплатившим задолженность потребителям спишут начисленные пени
22 ноября, 12:50