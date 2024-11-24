«Шутка» и «оскорбление»: на COP29 решили давать бедным странам до $300 млрд в год на борьбу с изменениями климата. Им показалось мало

Развивающиеся страны раскритиковали сделку по климату, принятую на 29-й Конференции ООН по изменению климата (COP29) в Баку. Сделка предполагает выделение богатыми государствами $300 млрд ежегодно на борьбу с глобальным потеплением, но многие участники саммита остались недовольны итоговым решением саммита.
О цели, согласованной на итоговом заседании, сообщает 24 ноября Reuters. Эти деньги должны позволить развивающимся странам финансировать меры для борьбы с изменением климата, а также адаптироваться к последствиям глобального потепления, таким как более частые засухи, штормы и наводнения.
Aфриканские страны назвали декларацию саммита «слабой и запоздалой». Соглашение, которое должно было «придать импульс» международным усилиям по сдерживанию глобального потепления, оказалось для многих участников разочаровывающим. Представитель Индии Лила Нандан заявила, что сумма оказалась значительно меньше ожидаемого и добавила, что принятая цель «не способствует действиям по борьбе с изменением климата, которые необходимы для выживания» ее страны.
Представитель Нигерии назвал «шуткой» и «оскорблением» 300 млрд долларов финпомощи от богатых стран.
Представитель Боливии заявил, что развивающиеся страны оказались «брошены» со своими проблемами из-за климатического кризиса.
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