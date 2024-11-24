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Политика Иран объявил о запуске центрифуг для обогащения урана в ответ на «необоснованную» резолюцию МАГАТЭ

Иран объявил о запуске центрифуг для обогащения урана в ответ на «необоснованную» резолюцию МАГАТЭ

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15 комментариев

Председатель парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Иран пустил в работу усовершенствованные центрифуги для обогащения урана. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщает местное СМИ Press TV.

Заявление о запуске центрифуг прозвучало в ходе открытого заседания парламента и стало ответом на принятую Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) резолюцию, в которой Иран критикуют за недостаточное сотрудничество с организацией. «Антииранский» документ поддержали Великобритания, Германия, США и Франция.

«Ответ Ирана основан на принципе взаимности, поскольку Совет управляющих МАГАТЭ использовали в неправедных политических целях», — подчеркнул Мохаммад Багер Галибаф.

По мнению спикера парламента, подход Великобритании, Германии, США и Франции является «политизированным и разрушительным», и он приводит к принятию «необоснованной и неконсенсусной» резолюции о мирной ядерной деятельности Ирана.

«Вопрос об ответе Исламской Республики на политическое злоупотребление Советом управляющих МАГАТЭ был немедленно вынесен на повестку дня, и начался запуск серии новых и усовершенствованных центрифуг», — добавил Мохаммад Багер Галибаф.

Напомним, 21 ноября Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, критикующую Иран за неспособность сотрудничать с агентством по ядерной проблеме. Резолюция была принята большинством стран, при этом Россия, Китай и Буркина-Фасо проголосовали против. Страны — инициаторы резолюции — Франция, Германия и Великобритания при поддержке США. В резолюции содержится призыв к Ирану предоставить МАГАТЭ объяснения по обнаруженным частицам переработанного урана на объектах Варамин и Туркузабад близ Тегерана, а также доступ ко всем ядерным объектам страны.

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Иран Центрифуги Обогащение урана МАГАТЭ
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Комментарии
15
Игорь Протасов
1 час
Иран обогощает уран, или из жизни мировых изгоев...
qwestik
50 минут
Трамп придэ порядок.....
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