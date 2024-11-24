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Происшествия Движение перекрыто на набережной реки Фонтанки. Ведутся ремонтные работы

Движение перекрыто на набережной реки Фонтанки. Ведутся ремонтные работы

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2 комментария

В Центральном районе Петербурга на набережной реки Фонтанки ведутся ремонтные работы. В связи с этим ограничили движение машин от переулка Джамбула до Бородинской улицы. Об этом в воскресенье, 24 ноября, «Фонтанке» сообщили в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Как отметили в организации, сегодня в 14:00 стартовали работы по замене ненадежного участка трубопровода у дома 84 на набережной реки Фонтанки. На время проведения ремонтных работ подача тепла в ближайшие здания будет временно ограничена, но подача горячего водоснабжения будет осуществляться в штатном режиме.

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Завершение работ ожидается к 10:00 понедельника, 25 ноября, но сотрудники «Теплосети» намерены завершить ремонт досрочно.

Пока идут ремонтные работы, водители сталкиваются с тем, что их машины разворачивают на перекрытых участках дороги. В связи с этим образуются пробки.

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Набережная реки Фонтанки Авария Ремонтные работы Теплосеть Санкт-Петербурга
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Комментарии
2
Гость
1 час
Там толиместо не удачное, ли для кого-то кормовое очень) Слишком часто разрывают это место
Гость
1 час
Только позавчера на этом месте закончили ремонт труб, ночью положили новый асфальт. И опять тут же рвануло.
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