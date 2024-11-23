Иностранные банки массово отказывают в обслуживании выданных Газпромбанком карт UnionPay

Как выяснили корреспонденты агентства, в этих странах держатели указанных карт столкнулись с трудностями в их использовании. Так, при запросе наличных в банкомате банка OTP в Венгрии появляется сообщение, что такие карты не принимаются данным банком, хотя ранее это был единственный банк в стране, где они принимались.

В аналогичную ситуацию корреспонденты попали в случае с Sparkasse и Deutsche Bank в Германии, банками Арабских Эмиратов и Таиланда. Ранее агентство сообщало об аналогичных проблемах в Турции.

Причина трудностей в том, что 21 ноября США ввели санкции в отношении более 100 российских физлиц и организаций, большая часть из которых банки. В списке оказался и Газпромбанк, который ранее не подпадал под ограничения, поскольку через него зарубежные покупатели рассчитываются за газ с Россией.