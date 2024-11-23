Иностранные банки массово отказывают в обслуживании выданных Газпромбанком карт UnionPay

Помимо Турции, банки в еще восьми странах прекратили обслуживать карты системы UnionPay, выданные российским Газпромбанком, сообщает 23 ноября ТАСС. Речь идет о кредитных организациях Венгрии, Германии, ОАЭ, Таиланда, Вьетнама, Казахстана и Катара.
Как выяснили корреспонденты агентства, в этих странах держатели указанных карт столкнулись с трудностями в их использовании. Так, при запросе наличных в банкомате банка OTP в Венгрии появляется сообщение, что такие карты не принимаются данным банком, хотя ранее это был единственный банк в стране, где они принимались.
В аналогичную ситуацию корреспонденты попали в случае с Sparkasse и Deutsche Bank в Германии, банками Арабских Эмиратов и Таиланда. Ранее агентство сообщало об аналогичных проблемах в Турции.
Причина трудностей в том, что 21 ноября США ввели санкции в отношении более 100 российских физлиц и организаций, большая часть из которых банки. В списке оказался и Газпромбанк, который ранее не подпадал под ограничения, поскольку через него зарубежные покупатели рассчитываются за газ с Россией.
Газпромбанк в тот же день предупредил владельцев своих карт на UnionPay о возможных проблемах со снятием налички за рубежом и рекомендовал сделать это как можно скорее. При этом внутри России карты банка продолжают работать.
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