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Финансы Иностранные банки массово отказывают в обслуживании выданных Газпромбанком карт UnionPay

Иностранные банки массово отказывают в обслуживании выданных Газпромбанком карт UnionPay

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22 комментария

Помимо Турции, банки в еще восьми странах прекратили обслуживать карты системы UnionPay, выданные российским Газпромбанком, сообщает 23 ноября ТАСС. Речь идет о кредитных организациях Венгрии, Германии, ОАЭ, Таиланда, Вьетнама, Казахстана и Катара.

Как выяснили корреспонденты агентства, в этих странах держатели указанных карт столкнулись с трудностями в их использовании. Так, при запросе наличных в банкомате банка OTP в Венгрии появляется сообщение, что такие карты не принимаются данным банком, хотя ранее это был единственный банк в стране, где они принимались.

В аналогичную ситуацию корреспонденты попали в случае с Sparkasse и Deutsche Bank в Германии, банками Арабских Эмиратов и Таиланда. Ранее агентство сообщало об аналогичных проблемах в Турции.

Причина трудностей в том, что 21 ноября США ввели санкции в отношении более 100 российских физлиц и организаций, большая часть из которых банки. В списке оказался и Газпромбанк, который ранее не подпадал под ограничения, поскольку через него зарубежные покупатели рассчитываются за газ с Россией.

Газпромбанк в тот же день предупредил владельцев своих карт на UnionPay о возможных проблемах со снятием налички за рубежом и рекомендовал сделать это как можно скорее. При этом внутри России карты банка продолжают работать.

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Комментарии
22
Эд Хэммет
39 минут
Все санкции нам на пользу. Чем меньше газа уйдёт в Европу, тем больше останется нам. Европа обязательно замёрзнет, не зимой, так летом.
RR_1978
39 минут
На пользу.
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