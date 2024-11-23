«Рост цен в реальности будет ближе к 15%». Экономисты — о том, чего нам ждать в 2025-м и какой будет ключевая ставка

Эльвира Набиуллина уверена, что ее инструменты — самые эффективные Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU







Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина пообещала, что ключевая ставка в России всё же снизится. Правда, только в 2025 году. Да и то при ряде условий: если, мол, не будет дополнительных экономических шоков.

Набиуллина отметила, что экономика России находится в переломной точке, и в ближайшие месяцы можно ожидать замедления инфляции. Замедлится рост цен — Центробанк подумает над тем, чтобы снизить ключевую ставку.

Плюс нужен устойчивый рост экономики. Несмотря на внешние давления и санкции, российская экономика продолжает демонстрировать рост. По крайней мере, по данным официальных статистиков. Подробности — в материале MSK1.RU.

Как жар у больного

Рост потребительской активности в сентябре и октябре стал основанием для повышения прогноза роста ВВП до 3,9% по итогам 2024 года. Увеличение спроса на непродовольственные товары и улучшение ситуации на рынке труда также могут способствовать стабилизации экономической ситуации, считают в Центробанке.

Правда, не всё идет гладко. Набиуллина указала на сложности в торможении слишком уж разогнавшегося кредитования, которое наблюдалось в первой половине года. Признаки замедления появились лишь во второй половине. Еще бы, когда ипотека улетела уже за 28%, кто же будет брать кредиты?!

Между тем высочайшая ключевая ставка для российской экономики — это как жар у больного. Он хоть и борется с болезнью, но медленно выдыхается. Не будешь же неделями лежать с температурой в 42! По крайней мере, так можно понять из свежего доклада Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Вывод там простой: рост издержек предприятий (они больше неспособны брать кредиты на развитие) замедляет экономику.

Правда, опрошенные MSK1.RU эксперты крайне скептически смотрят на перспективы снижения ключевой ставки.

— Пока для этого нет особых предпосылок, — говорит доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Плеханова Юрий Ляндау. — Центробанк считает, что ключевая ставка — это действенный инструмент регулирования инфляции. Ну или, по крайней мере, так выдает общественности. Чтобы ставка снизилась, думаю, понадобится серьезное вмешательство правительства.

— А вообще работает ли высокая ключевая ставка? Судя по ценникам в магазинах, не очень. Только и слышно: масло подорожало, мандарины, картошка, молоко…

— Те инструменты, которые использует Центробанк, не работают! Можно много говорить, что если бы не повышение ставки, инфляция была бы еще больше. Но по факту мы видим, что цены на всё катастрофически растут. Значит, повышение ставки не помогает!

— И что делать?

— Нужно снижать ставку и вводить систему государственного регулирования ценообразования на основные товары и услуги, необходимые для нормальной жизни граждан. А так получается, что цены растут, кредит взять нереально, ипотека льготная для айтишников, которые и так хорошо зарабатывают, а люди просто боятся заходить в продуктовые магазины. Инфляция на продукты от 50% до 100% и больше. Это так Центробанк «эффективно» управляет инфляцией?

Вопрос к тем, кто пишет эти выступления

Крайне критически настроен и финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский.

— Что значит «переломная точка» в понимании Набиуллиной, может сказать только Набиуллина. Потому что какие-то «точки разворота», «триггерные точки» и другие «точки» в российской экономической власти появляются как минимум раз в квартал.

Как вариант, Центробанк думает, что рост инфляции наконец закончился, и начнется ее постепенное снижение. Правда, не до конца понятно, откуда такая уверенность, но это уже вопрос к тем, кто пишет речи для выступлений и занимается аналитикой внутри регулятора.

— Внутренняя логика в заявлении Набиуллиной есть. Она обещает, что ставку могут снизить уже в 2025 году при условии, что и инфляция замедлится.

— Инфляции в 4,5–5% в следующем году не будет точно! 6–7% и те выглядят слишком оптимистично.

Причин масса: огромный перерасход бюджета, отсутствие возможностей, а, может, и желания Минфина финансировать дефицит через ОФЗ, рост проблем с внешнеэкономической деятельностью, необходимость девальвации для покрытия растущих расходов, сильнейший рост фискальной нагрузки, индексация всего, что только можно — от коммуналки до штрафов для автомобилистов. И это только часть факторов. Один из неперечисленных, кстати, — ключевая ставка, которая вынуждает бизнес поднимать цены.

— Ну а вы как считаете, насколько цены в будущем году вырастут?

— Если отталкиваться от того, что регулятор делает сейчас, то инфляция в этом году будет около 9%. Прогнозировать расклад по следующему году довольно сложно из-за массы переменных. Инфляция же в лучшем случае будет в районе 6%, в худшем — придет к двузначным показателям. Хотя рост цен в реальности будет ближе к 15%.