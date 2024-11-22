Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+1°

ясная погода, без осадков

ощущается как -4

5 м/c,

южн.

 746мм 77%
Подробнее
2 Пробки
USD 102,58
EUR 107,43
Что известно про "Орешник"
Куда пойти на выходных
Газпром переезжает
Удар баллистической ракетой
Дом Радио
Новый глава КГИОП
Промышленный Петербург
Вода в Петербурге
Афиша Plus Кино «Кибердеревня» мигрировала в Юпитербург — фермер Николай и Робогозин замечены у Эрмитажа

«Кибердеревня» мигрировала в Юпитербург — фермер Николай и Робогозин замечены у Эрмитажа

2 204
3 комментария

Съемки нового сезона сериала «Кибердеревня» стартовали в неожиданных и знакомых декорациях. Фермер Николай и злобный предприниматель в теле робота Робогозин высадились на Дворцовой площади, прошлись по набережной Невы у Академии художеств и поднялись полюбоваться окрестностями на петербургские крыши. «„Кибердеревня“ с Марса отправляется на новые планеты и в Юпитербург», — пояснили в соцсетях «Кинопоиска» 22 ноября.

+1

Создатели проекта поделились деталями сюжета — действие нового сезона сериала разворачивается спустя год с момента событий первого сезона: «Голограмма Галя вселилась в тело всемогущего Барагозина и стала сильной как никогда. Николай заперт в космической тюрьме. Ему и его другу Робогозину предстоит бросить вызов могущественной Гале, выпутаться из сложной ситуации и решить проблемы, которые они создали сами».

Над новым сезоном работает та же команда: в режиссерском кресле — Сергей Васильев, к своим ролям вернутся Сергей Чихачёв, Григорий Скряпкин, Елена Махова, Артём Семакин, Ольга Жевакина, Влада Лукина, Маргарита Силаева, а Сергей Бурунов вновь подарит свой голос Робогозину.

Первый сезон сериала посмотрели 4,5 миллиона подписчиков. Премьера продолжения запланирована на 2025 год.

Комедийный проект, обыгрывающий различные клише и высказывания о России в футуристическом ключе, изначально выходил на YouTube-канале своих основателей — birchpunk, но к нему подключились опытные продюсеры Валерий Федорович и Евгений Никишов, и сериал вышел на «Кинопоиске». Продюсерами нового сезона стали Ольга Филипук, Михаил Китаев, Сергей Васильев, Илья Шутов и Алексей Фомин.

Чтобы новости культурного Петербурга всегда были под рукой, подписывайтесь на официальный телеграм-канал «Афиша Plus».

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE9
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
гастарбайтер
1 час
А киношка-то крамольная...
Гость
2 часа
То ли дело на Украине! На Украине дальше Тисы не выпускают.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Совмещать материнство и бизнес проще с господдержкой
22 ноября, 22:05
Новости компаний
Царскосельские холмы: дружелюбная среда для жителей и их питомцев
22 ноября, 18:00
Новости компаний
Продажи в проекте «А101 Лаголово» выросли в октябре почти на 75%
22 ноября, 17:30
ТОП 5
Новости компаний
Совмещать материнство и бизнес проще с господдержкой
22 ноября, 22:05
Царскосельские холмы: дружелюбная среда для жителей и их питомцев
22 ноября, 18:00
Продажи в проекте «А101 Лаголово» выросли в октябре почти на 75%
22 ноября, 17:30
Группа Аквилон приобрела второй участок в г. Иваново
22 ноября, 16:30
Квартиры с видом на Неву от «Группы ЛСР»
22 ноября, 16:20
«Группа ЛСР» выводит в продажу новый дом «Пейзажного квартала»
22 ноября, 16:05
Новый дом в Пулково Lake от «Группы ЛСР»
22 ноября, 15:30
Ландшафтный эколог и ТГ- чат службы охраны: чем удивляют современные УК
22 ноября, 13:30
Оплатившим задолженность потребителям спишут начисленные пени
22 ноября, 12:50
Девятый корпус ЖК «Наука» компании «ТРЕСТ» введён в эксплуатацию
21 ноября, 17:00
МегаФон обеспечил связью первый в России «медицинский город»
21 ноября, 17:00
GloraX получил разрешение на строительство первой очереди нового жилого комплекса во Владимире
21 ноября, 15:15