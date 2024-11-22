«Кибердеревня» мигрировала в Юпитербург — фермер Николай и Робогозин замечены у Эрмитажа

Съемки нового сезона сериала «Кибердеревня» стартовали в неожиданных и знакомых декорациях. Фермер Николай и злобный предприниматель в теле робота Робогозин высадились на Дворцовой площади, прошлись по набережной Невы у Академии художеств и поднялись полюбоваться окрестностями на петербургские крыши. «„Кибердеревня“ с Марса отправляется на новые планеты и в Юпитербург», — пояснили в соцсетях «Кинопоиска» 22 ноября.

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Создатели проекта поделились деталями сюжета — действие нового сезона сериала разворачивается спустя год с момента событий первого сезона: «Голограмма Галя вселилась в тело всемогущего Барагозина и стала сильной как никогда. Николай заперт в космической тюрьме. Ему и его другу Робогозину предстоит бросить вызов могущественной Гале, выпутаться из сложной ситуации и решить проблемы, которые они создали сами».

Над новым сезоном работает та же команда: в режиссерском кресле — Сергей Васильев, к своим ролям вернутся Сергей Чихачёв, Григорий Скряпкин, Елена Махова, Артём Семакин, Ольга Жевакина, Влада Лукина, Маргарита Силаева, а Сергей Бурунов вновь подарит свой голос Робогозину.

Первый сезон сериала посмотрели 4,5 миллиона подписчиков. Премьера продолжения запланирована на 2025 год.

Комедийный проект, обыгрывающий различные клише и высказывания о России в футуристическом ключе, изначально выходил на YouTube-канале своих основателей — birchpunk, но к нему подключились опытные продюсеры Валерий Федорович и Евгений Никишов, и сериал вышел на «Кинопоиске». Продюсерами нового сезона стали Ольга Филипук, Михаил Китаев, Сергей Васильев, Илья Шутов и Алексей Фомин.