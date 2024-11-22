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Происшествия На рельсы на станции метро «Приморская» упала девушка. Поезд проехал прямо по ней

На рельсы на станции метро «Приморская» упала девушка. Поезд проехал прямо по ней

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35 комментариев

Молодая девушка погибла при падении на рельсы на станции метро «Приморская» вечером 22 ноября. Как стало известно «Фонтанке», несмотря на вечерний час пик и толпу на платформе, девушку никто не толкал.

По данным нашего издания, ЧП произошло около 16:30. Вытащить пассажирку не успели. Поезд проехал прямо по ней.

Из-за случившегося вестибюли станций «Приморская», «Беговая», «Зенит» были закрыты на вход. Поезда ходили от «Рыбацкого» до «Василеостровской». Сейчас движение восстанавливается.

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Комментарии
35
Ана нас
2 часа
Соболезнования близким.
caferacer
2 часа
Однажды мы ехали на последней электричеке, под поезд упал чел на Чёрной речке. Всех отрправили пешком, но мосты были уже разведены, а нам надо было на Нарвскую. Пришлось коротать ночь в пардной с портвейном.
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