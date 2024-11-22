На рельсы на станции метро «Приморская» упала девушка. Поезд проехал прямо по ней

Молодая девушка погибла при падении на рельсы на станции метро «Приморская» вечером 22 ноября. Как стало известно «Фонтанке», несмотря на вечерний час пик и толпу на платформе, девушку никто не толкал.

По данным нашего издания, ЧП произошло около 16:30. Вытащить пассажирку не успели. Поезд проехал прямо по ней.

Из-за случившегося вестибюли станций «Приморская», «Беговая», «Зенит» были закрыты на вход. Поезда ходили от «Рыбацкого» до «Василеостровской». Сейчас движение восстанавливается.