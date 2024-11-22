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Происшествия На «Приморской» пассажир упал на рельсы. Поезда ходят от «Рыбацкого» до «Василеостровской»

На «Приморской» пассажир упал на рельсы. Поезда ходят от «Рыбацкого» до «Василеостровской»

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11 комментариев

Движение поездов по третьей, зеленой, линии петербургского метрополитена остановлено вечером 22 ноября из-за падения человека на путь. Подробности сообщает пресс-служба подземки.

Пассажир упал на рельсы на станции метро «Приморская». От «Василеостровской» до «Беговой» поезда временно не ходят.

Движение осуществляется на участке от станции «Рыбацкое» до станции «Василеостровская». Вестибюли станций «Приморская», «Беговая», «Зенит» закрыты на вход.

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Комментарии
11
hedgehog_
23 минуты
журнализду очень домой хочется - вот и описка такая пофрейду
Илья_Саныч
14 минут
поциент-то помер хоть?
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