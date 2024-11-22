На «Приморской» пассажир упал на рельсы. Поезда ходят от «Рыбацкого» до «Василеостровской»

Движение поездов по третьей, зеленой, линии петербургского метрополитена остановлено вечером 22 ноября из-за падения человека на путь. Подробности сообщает пресс-служба подземки.
Пассажир упал на рельсы на станции метро «Приморская». От «Василеостровской» до «Беговой» поезда временно не ходят.
Движение осуществляется на участке от станции «Рыбацкое» до станции «Василеостровская». Вестибюли станций «Приморская», «Беговая», «Зенит» закрыты на вход.
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