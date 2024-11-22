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Авто Регистрировать машины можно будет без ОСАГО

Регистрировать машины можно будет без ОСАГО

1 812
3 комментария

Россияне смогут регистрировать свои автомобили без предоставления страхового полиса ОСАГО. Изменения в Административный регламент по регистрации транспортных средств подготовило МВД, документ размещен на портале правовых актов.

Как сообщает ведомство, документ исключает из регламента «требования о предоставлении при проведении регистрационных действий страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Новые изменения также предусматривают необходимость осмотра при оформлении ПТС для машин, не состоящих на госучете, либо при замене регистрационных документов, выданных до 1993 года.

Изменения должны вступить в силу 1 марта 2025 года.

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Комментарии
3
Су Люк Ын
3 часа
недобрая Новость! наплодят ездунов Нам на голову!
Гость
3 часа
да они и так уже без осагов ездят. когда их уже арестовывать начнут камерами?
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