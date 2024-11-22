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Происшествия Избиение задержанного обошлось петербургскому полицейскому в 2 года условно

Избиение задержанного обошлось петербургскому полицейскому в 2 года условно

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12 комментариев

В Петербурге вынесли приговор инспектору патрульно-постовой службы полиции, который избил задержанного в камере. Должен был снять с него наручники, а вместо этого устроил демонстрацию боевых приемов.

Инцидент произошел в ночь с 23 на 24 ноября 2023 года в 4-м отделе полиции Пушкинского района, сообщает 22 ноября объединенная пресс-служба судов Петербурга. По указанию старшего оперативного дежурного инспектор Васильев прибыл в отдел, чтобы снять наручники с задержанного в спецпомещении. У того были скованы руки за спиной. После этого полицейский из внезапно возникшей личной неприязни применил к задержанному физическую силу и боевые приемы борьбы.

Мужчина ударил потерпевшего в лицо, затем другой рукой взял в захват за шею и ударил ногой в живот. Затем он сделал задержанному подсечку, отчего тот упал и ударился головой. А напоследок еще раз ударил в лицо. В результате потерпевший получил ушибленную рану правой лобно-теменной области. Ее расценили как легкий вред здоровью.

Васильев вину признал. Суд учел его многочисленные ведомственные и вневедомственные награды за безупречную службу, включая медаль «За возвращение Крыма», а также «аморальное поведение потерпевшего». В итоге Пушкинский районный суд Петербурга признал инспектора виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия и приговорил его к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года и на 3 года лишил права занимать должности на государственной службе.

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Комментарии
10
Дядя Бо
43 минуты
Адаму можно, а Васильеву нельзя?
282799367
51 минута
Не берегут у нас ценные кадры! В другом субъекте РФ этот полицейский смог бы стать министром.
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