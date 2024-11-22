Избиение задержанного обошлось петербургскому полицейскому в 2 года условно

В Петербурге вынесли приговор инспектору патрульно-постовой службы полиции, который избил задержанного в камере. Должен был снять с него наручники, а вместо этого устроил демонстрацию боевых приемов.

Инцидент произошел в ночь с 23 на 24 ноября 2023 года в 4-м отделе полиции Пушкинского района, сообщает 22 ноября объединенная пресс-служба судов Петербурга. По указанию старшего оперативного дежурного инспектор Васильев прибыл в отдел, чтобы снять наручники с задержанного в спецпомещении. У того были скованы руки за спиной. После этого полицейский из внезапно возникшей личной неприязни применил к задержанному физическую силу и боевые приемы борьбы.

Мужчина ударил потерпевшего в лицо, затем другой рукой взял в захват за шею и ударил ногой в живот. Затем он сделал задержанному подсечку, отчего тот упал и ударился головой. А напоследок еще раз ударил в лицо. В результате потерпевший получил ушибленную рану правой лобно-теменной области. Ее расценили как легкий вред здоровью.