Кембриджский словарь назвал слово 2024 года. И это не «квадробер»

Кембриджский словарь английского языка назвал словом 2024 года глагол to manifest — «манифестировать». За прошедший год его искали в интернете больше 130 тысяч раз.

Оказывается, слово обрело новое значение, отличное от «проявлять», «демонстрировать». Оно описывает использование различных методов, помогающих представить, как субъект добивается чего-либо желанного, веря, что эта визуализация поможет осуществлению желаемого.

К «манифестации» обращались участники сообществ самопомощи (self-help), ее популярности способствовали возникающие в соцсетях тренды. Это слово в текущем году часто использовали известные артисты и предприниматели, рассказывая о своих достижениях, среди которых певицы Сабина Карпентер и Дуа Липа.

В число претендентов на звание слова года также вошли существительные «брат» (brat), «экотарианец» (ecotarian), «стойкость» (resilience) и прочие.

Термин brat, который обозначает уверенную в себе личность, ведущую гедонистический образ жизни, ранее назвал словом года британский словарь английского языка Collins.

В прошлом году Кембриджский словарь английского языка выбрал глагол «галлюцинировать» словом года.

Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина словом 2024 года назвал слово «Пушкин». Ключевыми словами этого года также стали «квадробер», «семья», «выборы» и «искусственный интеллект».