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Общество Среди ключевых — «семья», «квадробер» и «выборы». Институт Пушкина назвал слово 2024 года

Среди ключевых — «семья», «квадробер» и «выборы». Институт Пушкина назвал слово 2024 года

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8 комментариев

Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина словом 2024 года назвал слово «Пушкин». Ключевыми словами этого года также стали «квадробер», «семья», «выборы» и «искусственный интеллект». Об этом 21 ноября сообщили в telegram-канале института.

«В преддверии Дня словарей и энциклопедий наш институт назвал слово года. По версии экспертов-русистов, им стало слово „Пушкин“», — уточнили в институте.

И.о. ректора Никита Гусев подчеркнул, что в год празднования 225-летия со дня рождения поэта Александра Пушкина наблюдается «всплеск интереса» к его творчеству.

Институт со ссылкой на данные Wordstat уточняет, что за последний месяц слово «Пушкин» в поисковой строке появлялось больше 10 миллионов раз.

Слово года выбирается в три этапа. Первый — народное голосование, в котором поучаствовали больше двух тысяч человек.

«Затем был проведён машинный анализ слов на основе мониторинга частотности употреблений в средствах массовой информации, статистики поисковых запросов и корпусных данных», — рассказали в институте о втором этапе.

После этого был составлен список из 14 слов. Слово 2024 года из него выбирали эксперты института Пушкина.

Словом 2023 года, по версии «Грамота.ру», стало слово «нейросеть».

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Комментарии
8
alexadmin
2 часа
А "иноагент" где же?
Cashmare
2 часа
почему эксперты института русского языка называют словом "искусственный интеллект"? они точно эксперты?
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