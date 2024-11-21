Среди ключевых — «семья», «квадробер» и «выборы». Институт Пушкина назвал слово 2024 года

Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина словом 2024 года назвал слово «Пушкин». Ключевыми словами этого года также стали «квадробер», «семья», «выборы» и «искусственный интеллект». Об этом 21 ноября сообщили в telegram-канале института.

«В преддверии Дня словарей и энциклопедий наш институт назвал слово года. По версии экспертов-русистов, им стало слово „Пушкин“», — уточнили в институте.

И.о. ректора Никита Гусев подчеркнул, что в год празднования 225-летия со дня рождения поэта Александра Пушкина наблюдается «всплеск интереса» к его творчеству.

Институт со ссылкой на данные Wordstat уточняет, что за последний месяц слово «Пушкин» в поисковой строке появлялось больше 10 миллионов раз.

Слово года выбирается в три этапа. Первый — народное голосование, в котором поучаствовали больше двух тысяч человек.

«Затем был проведён машинный анализ слов на основе мониторинга частотности употреблений в средствах массовой информации, статистики поисковых запросов и корпусных данных», — рассказали в институте о втором этапе.

После этого был составлен список из 14 слов. Слово 2024 года из него выбирали эксперты института Пушкина.

Словом 2023 года, по версии «Грамота.ру», стало слово «нейросеть».