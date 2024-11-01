Brat как «опьяняющее варево». Британский словарь Collins назвал главное слово 2024 года

Британский словарь английского языка Collins назвал главным словом 2024 года термин brat, который обозначает уверенную в себе личность, ведущую гедонистический образ жизни. Об этом 1 ноября сообщается на сайте словаря.

«Brat — это разные вещи для разных людей; резкий настрой, кричащая эстетика.<…> Направляя самопринятие и бунтарство, это подходящее слово для 2024 года, когда гедонизм и тревога объединились, чтобы сформировать опьяняющее варево», — сказано в записи.

Слово стало самым популярным в 2024 году благодаря альбому британской певицы Charli XCX, провозгласившей лето этого года «летом brat». После завирусилась фраза «Kamala IS Brat» в кампании кандидата в президенты США от Демократической партии Харрис.

Помимо brat, в шорт-лист слов года британского словаря английского языка вошли: delulu (нереалистичный в своих идеях или ожиданиях человек), brainrot (неспособность ясно мыслись, вызванная чрезмерным потреблением некачественного контента в интернете), а также looksmaxxing (попытка максимизировать привлекательность чьей-либо внешности).

«Многие из слов в этом году в списке не совсем новые, но они, безусловно, получили новую жизнь, вернувшись в моду по причинам, которые иногда трудно понять», — добавляют в словаре.

В 2022 году британский словарь английского языка Collins назвал главным словом термин permacrisis, который представляет собой слияние слов permanent (в пер. с англ. — постоянный) и crisis (в пер. с англ. — кризис). «Permacrisis — термин, который идеально отражает головокружительное ощущение перетекания от одного беспрецедентного события к другому, когда мы мрачно гадаем, какие новые ужасы могут быть за углом», — было сказано в записи.