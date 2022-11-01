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    Британский словарь Collins назвал главное слово 2022 года. Оно про то, что чувствуют многие

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    4 комментария

    Британский словарь английского языка Collins назвал главным словом 2022 года термин permacrisis, который представляет собой слияние слов permanent (в пер. с англ. — постоянный) и crisis (в пер. с англ. — кризис). Об этом говорится в сообщении от 1 ноября на сайте словаря.

    «Permacrisis — термин, который идеально отражает головокружительное ощущение перетекания от одного беспрецедентного события к другому, когда мы мрачно гадаем, какие новые ужасы могут быть за углом», — сказано в записи.

    Collins определяет это слово как «длительный период нестабильности и незащищённости».

    Словарь добавил в «шорт-лист» и другие важные слова. В их числе название украинской столицы — Киев и warm bank (в пер. с англ. — тёплый берег) — так называется отапливаемое здание, куда могут прийти люди, которые не могут позволить себе отапливать жилье.

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    MinimumLaw01 Ноя 2022 в 18:56
    В русском языке есть более короткое и емкое определение. ЖОПА.
    +0−0
    Ярополк01 Ноя 2022 в 17:26
    Spermacrisis
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