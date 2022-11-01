Британский словарь Collins назвал главное слово 2022 года. Оно про то, что чувствуют многие

Британский словарь английского языка Collins назвал главным словом 2022 года термин permacrisis, который представляет собой слияние слов permanent (в пер. с англ. — постоянный) и crisis (в пер. с англ. — кризис). Об этом говорится в сообщении от 1 ноября на сайте словаря.
«Permacrisis — термин, который идеально отражает головокружительное ощущение перетекания от одного беспрецедентного события к другому, когда мы мрачно гадаем, какие новые ужасы могут быть за углом», — сказано в записи.
Collins определяет это слово как «длительный период нестабильности и незащищённости».
Словарь добавил в «шорт-лист» и другие важные слова. В их числе название украинской столицы — Киев и warm bank (в пер. с англ. — тёплый берег) — так называется отапливаемое здание, куда могут прийти люди, которые не могут позволить себе отапливать жилье.