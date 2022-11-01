Британский словарь Collins назвал главное слово 2022 года. Оно про то, что чувствуют многие

Британский словарь английского языка Collins назвал главным словом 2022 года термин permacrisis, который представляет собой слияние слов permanent (в пер. с англ. — постоянный) и crisis (в пер. с англ. — кризис). Об этом говорится в сообщении от 1 ноября на сайте словаря.



«Permacrisis — термин, который идеально отражает головокружительное ощущение перетекания от одного беспрецедентного события к другому, когда мы мрачно гадаем, какие новые ужасы могут быть за углом», — сказано в записи.

