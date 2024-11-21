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Происшествия Ноябрьский «подарок»: на ЗСД в автомобиль прилетела льдина, отправив в полет регистратор

Ноябрьский «подарок»: на ЗСД в автомобиль прилетела льдина, отправив в полет регистратор

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5 комментариев

Неприятный сюрприз получил автомобилист на Западном скоростном диаметре Петербурга. На память от него осталась приличных размеров вмятина на лобовом стекле.

О случившемся водитель рассказал 21 ноября в телеграм-канале «Мегаполис». По его словам, во время проезда по вантовому мосту через Петровский фарватер на его машину сверху сдуло кусок наледи. Лёд ударил прямо по лобовому стеклу.

«Регистратор даже не успел сохранить полное видео, улетел после удара на заднее сиденье», — добавил автомобилист.

Прилетевшая в машину льдина — крайне неприятный, но, увы, нередкий «подарок» на скоростных трассах по зиме. Часто куски льда во время движения сдувает с грузовиков. Такое нередко случалось, например, на КАД. При минусовой температуре на тентах фур образуется лёд, а при движении он подтаивает и съезжает. Опытные водители тягачей перед поездкой чистят тенты, в некоторых транспортных компаниях это является правилом работы.

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Комментарии
5
Леошид Турист
22 минуты
Не повезло
Гость
22 минуты
По ЗСД ездят только олени!
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