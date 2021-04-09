С едущей фуры слетела льдина и попала в ветровое стекло следовавшего сзади автомобиля, разбив его. Это зафиксировал видеорегистратор (на видео — с 30 секунды), запись выложена в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По словам автора, инцидент произошёл утром 8 апреля между 65-м и 66-м километрами внутреннего кольца.

«Виновник с места ДТП скрылся, видимо, посчитал, что так проще. Событие классифицировано как ДТП, поступок виновника — как сокрытие с места происшествия со всеми вытекающими», — отмечает автор поста.

На тентах фур при минусовой температуре нередко образуется лёд. Во время движения он подтаивает и съезжает. Опытные водители тягачей утром перед поездкой чистят тенты, в некоторых транспортных компаниях это является правилом работы.

На скоростной магистрали КАД зафиксирован целый ассортимент «летающих объектов»: кирпичи (фото, видео), ледяные глыбы (фото, видео) и даже туалет (фото). В декабре 2017 года на развязке КАД в Горской в колесо едущей машины попала лопатка для перфоратора (фото). В марте 2018-го «ГАЗель» «прокатилась» на тазике, прилетевшем к ней под колёса (видео).

