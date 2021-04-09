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Фура на КАД сбросила зимний «балласт» в едущий за ней автомобиль

В Петербурге льдина разбила стекло едущей машины

Ночные заморозки сыграли злую шутку с петербургским автомобилистом на КАД.

С едущей фуры слетела льдина и попала в ветровое стекло следовавшего сзади автомобиля, разбив его. Это зафиксировал видеорегистратор (на видео — с 30 секунды), запись выложена в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По словам автора, инцидент произошёл утром 8 апреля между 65-м и 66-м километрами внутреннего кольца.

«Виновник с места ДТП скрылся, видимо, посчитал, что так проще. Событие классифицировано как ДТП, поступок виновника — как сокрытие с места происшествия со всеми вытекающими», — отмечает автор поста.

На тентах фур при минусовой температуре нередко образуется лёд. Во время движения он подтаивает и съезжает. Опытные водители тягачей утром перед поездкой чистят тенты, в некоторых транспортных компаниях это является правилом работы.

На скоростной магистрали КАД зафиксирован целый ассортимент «летающих объектов»: кирпичи (фото, видео), ледяные глыбы (фото, видео) и даже туалет (фото). В декабре 2017 года на развязке КАД в Горской в колесо едущей машины попала лопатка для перфоратора (фото). В марте 2018-го «ГАЗель» «прокатилась» на тазике, прилетевшем к ней под колёса (видео).

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Комментарии (9)

AVasil
Мне вчера вот так прилетел в лобовое камень, поднятый с дороги колесом впередиидущей легковушки. Это тоже ДТП? К счастью, стекло не разбилось, только царапка, которая изнутри и не заметна, но машина, а она не легкая, вся содрогнулась, будто по ней кувалда прилетела. Чуть не обос... не обкакался.
Henry_k
У водителя фуры права отобрать за оставление места ДТП. Очень жаль, что он останется без работы в такое непростое время, но за такие ошибки (пофигизм в подготовке перед выездом) он должен отвечать. Ответ "я не видел, что было ДТП" в расчет принимать нельзя - а то так каждый будет отговариваться после ДТП. Видел, не видел - неважно. ДТП было? Уехал? Сдай права. Действия пострадавшего считаю вполне оправданными и безопасными.
Skazochny
автор поста идиот
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