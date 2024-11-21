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Афиша Plus Театры «Он жил как рок-звезда, он ушел точно так же». В Мариинском театре простились с Владимиром Шкляровым

«Он жил как рок-звезда, он ушел точно так же». В Мариинском театре простились с Владимиром Шкляровым

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3 комментария

Белые цветы — букеты лизиантусов, роз, лилий — держали в руках зрители, выстроившись в очередь у входа в историческое здание Мариинского театра, где утром 21 ноября прощались с его погибшим премьером Владимиром Шкляровым. Мимо проносили большие венки — от семей, организаций… Задолго до назначенного часа прощания очередь доросла до ближайшего светофора — в основном стояли женщины, молодые и постарше, кто-то даже с коляской. Сбоку у входа переминался с ноги на ногу мужчина в спортивном костюме с белой корзиной белых роз и лентой, на которой виделись слова: «Дорогому Владимиру… красивому человеку…»

Новость о кончине танцовщика Владимира Шклярова, ленинградца, петербуржца, воспитанника Академии русского балета имени А. Я. Вагановой и успешного солиста Мариинского театра, выпавшего с балкона своего дома на Васильевском острове 16 ноября, стала шоком для мира балета и музыкального театра. Он терпел сильные боли, ему предстояла операция — но он до нее не дожил совсем чуть-чуть.

К 11:19, когда двери открыли, очередь на прощание уже загнулась под 90 градусов и уперлась в театр возле служебного входа. Внутри, в Белом фойе, церемонию начали чуть заранее — даже Валерий Гергиев появился точно по часам. После того, как симфонический оркестр под управлением Арсения Шуплякова сыграл первые ноты, а ведущая траурной церемонии зачла телеграммы соболезнования, маэстро подошел к микрофону вместе с вице-губернатором Петербурга Борисом Пиотровским.

Художественный руководитель — генеральный директор Мариинского театра назвал произошедшее «большим горем» для всего коллектива, рассказал, что известие застало его в Москве. Что он, отправляясь туда, был уверен, что блистательный танцовщик, чья слава простиралась далеко, справится с «нестрашным заболеванием» и вернется к выступлениям. «Я сам потрясен, думаю, все потрясены», — поделился Гергиев. Он рассказал, что обсуждалось возобновление на сцене театра спектаклей, в которых мог выйти на сцену в том числе и Владимир Шкляров. «Сделано очень много и должно было быть сделано еще очень многое», — заметил дирижер, заверив, что театр продолжит развиваться так, как это хотел бы видеть и ушедший артист.

«Уникальным танцовщиком, артистом, обаятельным человеком» назвал Шклярова в своей поминальной речи художественный руководитель балетной труппы театра Андриан Фадеев. «Володино имя — уже в истории русского балета, мирового балета, это имя несгораемо, — заметил он. — Никогда себе не мог представить, что придется провожать в последний путь Володю, которому даже нет 40. Скорбим с мамой, папой, Марией (вдова Владимира Шклярова — первая солистка театра Мария Ширинкина сидела на церемонии в первом ряду. — Прим. ред.) и детьми».

«Владимир открыл искусство балета для молодого поколения», — заявил, суммируя сказанное и написанное за последние дни, Борис Пиотровский.

Гроб с телом стоял, окруженный цветами, у входа в царскую ложу, оркестр играл финал Шестой симфонии Чайковского, «Тени» из «Баядерки», «Лебедя» Сен-Санса, «Смерть Озе» Грига, Глазунова, Шумана, Рахманинова…

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«Владимир Андреевич посвятил свою жизнь служению русскому балету, его грация и артистизм сделали Владимира Андреевича настоящим мастером своего дела», — говорилось в телеграмме Ольги Любимовой.

«Каждый его выход на сцену был праздником для тысяч ценителей его таланта, — написала прима-балерина Большого театра Светлана Захарова. — Блистательный танцовщик, в полной мере воплотивший петербургский стиль, для многих он навсегда останется непревзойденным во многих ролях».

К микрофону подошел танцовщик и хореограф Юрий Смекалов. «Сегодня очень тяжелый день, — начал он. — Володя — это всегда про радость, всегда про лучезарный свет, и даже сегодня утром вышло солнце — мне кажется, это он улыбается нам с небес». Смекалов назвал главные черты своего коллеги и близкого друга, среди которых — академизм и техника, выразительность и харизма, чувство юмора, которое сражало всех наповал, феноменальная память, воскрешавшая для его собеседников цитаты из советских фильмов, требовательность к себе и своим коллегам, трогательная и чуткая забота о детях.

«Он жил как рок-звезда, он ушел точно так же, громко хлопнув дверью, — заметил он. — У Володи, как у каждой звезды, очень сложное устройство души, которая по мере нахождения в своем теле точно имеет определенное предназначение. И Всевышний определяет, сколько отведено душе и когда заканчивается ее миссия. У меня есть один лишь вопрос: почему Всевышний забирает души, которые делают нашу жизнь мирскую красивее, ярче, одухотвореннее?»

«В чем божий промысел, когда такое случается? Ответа нет», — поддержала мысль коллеги в своем выступлении прима-балерина Виктория Терешкина, почти не сдерживая слез.

Болью и раскаянием отозвалось выступление Данилы Корсунцева, выдающегося танцовщика Мариинского театра, теперь его педагога-репетитора. Он вспомнил, что Шкляров «всегда хотел быть звездой и стал звездой» и «оставил большой багаж для молодого поколения — как выходить на сцену, как подавать роль», он «играл, искал что-то новое, был живой на сцене», а в раздевалке, уходя, всегда выключал за собой свет, даже если там кто-то оставался… И потому кажется, что происходящее теперь — тоже такой большой спектакль, который закончится, и Владимир вновь погасит свет…

«Я должен был это внимание тебе дать, быть рядом, поддерживать тебя, но я надеялся, что делал все по максимуму, — я думал, это временная проблема, и дальше твой творческий путь продолжится, — сказал Данила. — Прости, что я не доделал то, что должен, и в нужный момент не был рядом».

Когда все желавшие произнесли речи у микрофона, пришедшие стали возлагать цветы. Сказать последние слова благодарности пришли звёзды — Диана Вишнева, Екатерина Кондаурова, Рената Шакирова, Кимин Ким, Юлия Махалина, Андрей Ермаков, Оксана Скорик, Сергей Скороходов, Евгений Никитин, Фарух Рузиматов. Заглянул и худрук Михайловского Владимир Кехман.

По традиции гроб с телом артиста проводили аплодисментами. После прощания отпевание прошло в Никольском соборе. Похороны сегодня же на Смоленском православном кладбище.

Алина Циопа, «Фонтанка.ру»

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Балет Мариинский театр
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Комментарии
3
266963985
19 минут
Очень жаль человека. Хороший человек был. Хоть и свет в раздевалке выключал
Су Люк Ын
32 минуты
как некий Курт Кобей!
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