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Общество Сурков: либерализм повержен, но вернется закаленным

Сурков: либерализм повержен, но вернется закаленным

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5 комментариев

Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков заявил, что либерализм повержен «на своем поле» — в США. Однако стоит ожидать его возвращения. Об этом говорится в колонке экс-помощника главы государства для «Актуальных комментариев», которая появилась в четверг, 21 ноября.

Сурков пишет о сексуальной контрреволюции и проигрыше либерализма. По его оценкам, страны «развитого либерализма» начали сдавать, потому что не справились с реальными проблемами: миграцией, демографией, преступностью, бедностью и прочими. «Они переключились на надуманные и шумные разговоры о сексе», — считает он.

По мнению Суркова, в настоящее время либерализм повержен, а в Вашингтон «триумфально вступает Траск». Так экс-помощник президента России назвал дуэт избранного американского лидера Дональда Трампа и основателя Tesla Илона Маска.

«Либерализм повержен. Россия с ним справилась раньше, чем Америка. В 2003 году по итогам выборов в Госдуму было торжественно объявлено: либеральных партий в нашем парламенте больше нет», — поделился Владислав Сурков.

Однако экс-помощник президента РФ с сожалением призывает не спешить полностью хоронить либерализм. По его оценке, он еще вернется, но необязательно из стран Запада, а например, из Китая.

«Либерализм вернется закаленный унижением, поумневший, сексуально неозабоченный. Опасный», — заявил Сурков.

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Комментарии
5
ДЕД
22 минуты
Толи дело у нас! Все и всех победили... А в Северной Корее вообще рай, у любого их жителя спроси.
278256818
13 минут
Либерализм в России не приемлем, сказал Сурков. Ели ты вольнодумец значит ты иногент!
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