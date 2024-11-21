Сурков: либерализм повержен, но вернется закаленным

Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков заявил, что либерализм повержен «на своем поле» — в США. Однако стоит ожидать его возвращения. Об этом говорится в колонке экс-помощника главы государства для «Актуальных комментариев», которая появилась в четверг, 21 ноября.

Сурков пишет о сексуальной контрреволюции и проигрыше либерализма. По его оценкам, страны «развитого либерализма» начали сдавать, потому что не справились с реальными проблемами: миграцией, демографией, преступностью, бедностью и прочими. «Они переключились на надуманные и шумные разговоры о сексе», — считает он.

По мнению Суркова, в настоящее время либерализм повержен, а в Вашингтон «триумфально вступает Траск». Так экс-помощник президента России назвал дуэт избранного американского лидера Дональда Трампа и основателя Tesla Илона Маска.

«Либерализм повержен. Россия с ним справилась раньше, чем Америка. В 2003 году по итогам выборов в Госдуму было торжественно объявлено: либеральных партий в нашем парламенте больше нет», — поделился Владислав Сурков.

Однако экс-помощник президента РФ с сожалением призывает не спешить полностью хоронить либерализм. По его оценке, он еще вернется, но необязательно из стран Запада, а например, из Китая.