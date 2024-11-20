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Финансы Силуанов: РФ будет использовать доходы от замороженных западных активов

Силуанов: РФ будет использовать доходы от замороженных западных активов

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5 комментариев

Россия будет использовать доходы от замороженных активов западных инвесторов в качестве ответной меры на аналогичные действия западных стран, если таковые будут реализованы. Об этом 20 ноября заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

«У нас тоже заморожены ресурсы западных инвесторов и западных участников финансового рынка, компаний», — сообщил глава Минфина. По его словам, «если западные страны приняли решение использовать наши активы и доходы от наших активов, адекватные действия реализует и российская сторона».

Ответные меры будут реализованы после «информации о недружественных действиях западных стран». О каких именно замороженных ресурсах западных инвесторов идет речь и каким их объемом располагает Россия, он не уточнил.

Между тем 23 октября Белый дом сообщил, что США предоставят Украине кредит на сумму 20 миллиардов долларов, который будет выплачиваться за счет процентов, полученных от иммобилизованных российских суверенных активов, а 28 октября Европейский союз одобрил выделение кредита Украине в размере 35 миллиардов евро — тоже за счет замороженных российских активов.

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Комментарии
5
Сила в Правде!!
38 минут
смешной старичок. хе-хе.
Кот учёный
47 минут
Мы даже знаем фамилии этих "РФ".
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