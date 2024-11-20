В Англии похоронили Лиама Пейна

В Англии простились с музыкантом Лиамом Пейном, который трагически погиб в 31 год на улице Коста-Рика в Буэнос-Айресе месяц назад. Об этом 20 ноября пишет Daily Mail.

Проводить артиста в последний путь в графстве Хартфордшир пришли все солисты One Direction — Найл Хоран, Зейн Малик, Луи Томлинсону и Гарри Стайлз. Также за гробом Пейна прошла его бывшая возлюбленная, 41-летняя солистка Girls Aloud Шерил Коул, родившая артисту сына.

На церемонии присутствовали и его родители — Карен и Джефф, сестры Рут и Никола. После трагических новостей они не высказывались о смерти Лиама. Внимание прессы было приковано к девушке Лиама — Кейт Кессиди, которую ярые фанатки обвиняют во всем произошедшем.

Как писала «Фонтанка», всё произошло 17 октября. Около пяти часов вечера в службу спасения поступил звонок о том, что человек лежит во внутреннем дворике. Через пару минут к отелю приехали медики, которым оставалось лишь констатировать смерть. Незадолго до трагедии артист устроил дебош в номере, разбил телевизор и компьютер. На певца пожаловались в 911. Результаты токсикологических исследований показали, что в организме Пейна обнаружены следы алкоголя, кокаина и рецептурного антидепрессанта.