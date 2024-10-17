Фанаты One Direction в Петербурге организовали мемориал в память о Лиаме Пейне. Артиста нашли под окнами отеля в Аргентине вечером 16 октября

Фанаты поп-группы One Direction организовали мемориал в память о погибшем участнике бойзбенда Лиаме Пейне. Как это было, рассказал корреспондент «Фонтанки».

Источник: Константин Митягин / «Фонтанка.ру»







Собравшимся чуть за 20, и если лет десять назад они встречались на так называемых «сходках» в парках и скверах, чтобы познакомиться друг с другом и обсудить любимые песни бойзбенда, то сегодня уже и группы нет, и не стало одного из солистов.

Источник: Константин Митягин / «Фонтанка.ру»

«У меня сжимается сердце от того, что когда-то мы все были девочками 12–14 лет, которые фанатеют, будучи в школе, а сейчас все едут с работы, чтобы почтить память через столько лет…» — призналась Яна, одна из участниц встречи.

1 из 8 Источник: Константин Митягин / «Фонтанка.ру»

«Я решила, что возьму цветы у бабушек в метро. Им в помощь, букетики красивые, ну и такие ассоциации, что поможем кому-то в память о Лиаме», — рассказала скорбящая поклонница.

Молодые люди плачут и поют песни, в том числе «Story of my life» — один из главных хитов группы.

One Direction — группа, созданная искусственно на популярном британском проекте The X-Factor, адаптация которого в России успеха не имела. В 2010 году Найл Хоран, Зейн Малик, Гарри Стайлз, Луи Томлинсон и Лиам Пейн приняли участие в седьмом сезоне шоу. Перед началом этапа «прямые эфиры» судья Николь Шерзингер предложила парням объединиться в группу. Стайлз придумал название — One Direction.

Бойзбенд занял лишь третье место, однако продюсер Саймон Коуэлл взял их под свое крыло, и в 2011 году вышел их дебютный альбом. Пластинка под названием Up All Night возглавила чарты в шестнадцати странах. В США дебютировали под номером один в Billboard 200, сделав One Direction первой группой в истории Великобритании, которая смогла стать номером один в США со своим дебютным альбомом.

В 2016 году группа распалась, однако ее участники продолжали строить сольную карьеру, в том числе и Лиам Пейн.

Его жизнь оборвалась накануне вечером в Буэнос-Айресе. По данным СМИ, артиста нашли мертвым под окнами отеля с переломом основания черепа. За полчаса до новости в La Nacion певец опубликовал в социальной сети Snapchat серию фотографий со своей девушкой. «Прекрасный день в Аргентине», — сказал он в одном из видео.