Фанаты One Direction в Петербурге организовали мемориал в память о Лиаме Пейне. Артиста нашли под окнами отеля в Аргентине вечером 16 октября

Фанаты поп-группы One Direction организовали мемориал в память о погибшем участнике бойзбенда Лиаме Пейне. Как это было, рассказал корреспондент «Фонтанки».

Молодые люди плачут и поют песни, в том числе «Story of my life» — один из главных хитов группы.

One Direction — группа, созданная искусственно на популярном британском проекте The X-Factor, адаптация которого в России успеха не имела. В 2010 году Найл Хоран, Зейн Малик, Гарри Стайлз, Луи Томлинсон и Лиам Пейн приняли участие в седьмом сезоне шоу. Перед началом этапа «прямые эфиры» судья Николь Шерзингер предложила парням объединиться в группу. Стайлз придумал название — One Direction.