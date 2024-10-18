«Выгнали в грубой форме». У петербургских поклонников погибшего Лиама Пейна новое место для скорби

Стихийный мемориал в память о погибшем солисте One Direction Лиаме Пейне, установленный у стен клуба «А2» не простоял и суток, об этом 18 октября рассказали «Фонтанке» поклонники артиста. По их словам, новое место предложили в отделе культуры Петроградского района.

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«К сожалению, нас в очень грубой форме выгнали с пространства у „А2“, вызвав полицию. После нашего звонка в администрацию Петроградского района нам разрешили перенести его сюда, в надежде, что он простоит ещё хотя бы выходные», — рассказала «Фонтанке» Валентина.

По ее словам, сотрудников правоохранительных органов вызвал мужчина, представившийся «руководителем безопасности пространства». «Мы опешили, поскольку все в трауре, стали стоять думать, а он вызвал наряд, ибо не уходили по первому его крику», — отметила собеседница издания.

Новым местом скорби стал «Печальный ангел», открытый на набережной реки Карповка в память о врачах, погибших от коронавируса. Скульптура была отлита из бронзы по проекту Романа Шустрова.

Накануне вечером у стен клуба «А2» девушки собрались с плакатами, цветами и свечами. Молодые люди собрались по печальному поводу — 16 октября ушел из жизни Лиам Пейн. Артиста нашли мертвым под окнами отеля в Буэнос-Айресе. За полчаса до этого он публиковал в соцсети Snapchat серию фотографией со своей девушкой. На одном из видео он сказал: «Прекрасный день в Аргентине».