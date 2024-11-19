Бундесвер начал готовить бизнес к военной угрозе на восточном фланге НАТО

Бундесвер (вооруженные силы Германии) начал готовить представителей бизнеса к военной угрозе на восточном фланге НАТО. Про стартовавшее обучение для компаний на случай войны, основанное на секретном плане, утвержденном политиками, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В плане перечислены инфраструктурные объекты, нуждающиеся в защите, и приводятся инструкции, как действовать в случае обороны или в случае напряженности из-за возможных российских маневров на восточном фланге НАТО.

На встрече с представителем бундесвера, которая состоялась в Гамбурге, сотрудник ВС ФРГ задавал вопросы о том, например, что нужно делать, если через город должны пройти союзные войска, что предпринимать, если река Эльба будет перекрыта, железнодорожная сеть атакована, а магазины будут закрыты из-за отсутствия света.

По словам главы регионального командования Гамбурга подполковника Йорна Плишке, такие встречи с представителями бизнеса проходят по всей стране. «Россия уже начала готовиться к войне», — заявил Плишке и добавил, что по его оценке, основанной на данных разведки, через 4–5 лет Россия «будет готова к дальнейшему наступлению на Запад».

Плишке посоветовал компаниям стремиться к автономии: использовать дизельные генераторы или ветряные турбины, составить конкретный план для экстренных случаев и убедиться, что коллектив знает, что делать.

Секретный план политиков еще не завершен и будет дополнен по результатам совместных учений гражданских структур и бундесвера под названием Red Storm Bravo.