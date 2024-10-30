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Общество Жителям ЕС рекомендовали готовить трехдневные запасы еды и лекарств на случай диверсий и кибератак РФ и Китая

Жителям ЕС рекомендовали готовить трехдневные запасы еды и лекарств на случай диверсий и кибератак РФ и Китая

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10 комментариев

Еврокомиссия рекомендовала жителям стран-членов Евросоюза подготовить необходимые запасы на трое суток на случай возможных кибератак и диверсий со стороны России и Китая. Такой совет приводится в докладе Еврокомиссии об усилении гражданского и военного обеспечения.

В рамках информационной кампании по подготовке жителей к вышеуказанным угрозам Еврокомиссия рекомендует каждому домохозяйству в ЕС обеспечить себя необходимым запасом продуктов, лекарств и средств гигиены как минимум на 72 часа. В качестве потенциальных угроз также приводится возможное нападение на страну Евросоюза, которое называется главным, но не единственным риском для ЕС. Среди прочих потенциальных потрясений — возможные сбои в мировой экономике, последствия климатического кризиса или новой пандемии.

Еврокомиссия советует также просвещать жителей ЕС на темы кибербезопасности, рисков стихийных бедствий и дезинформации. При этом власти ЕС полагают, что для борьбы с терроризмом и шпионажем нужны «правовые рамки», которые позволят получить доступ к зашифрованным данным.

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ЕС Еврокомиссия Запасы Еда Лекарства Диверсии Кибератаки
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Комментарии
10
Игорь Протасов
23 минуты
Гордитесь, россияне! Цивилизованные страны уже вас боятся! :-)
Slava_Rossii2
1 час
У россиян уже давно в подсознании забито делать запасы на длительное время, ибо в любой момент может произойти что угодно. И опасность ждут не столько с запада, сколько из кремля.
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