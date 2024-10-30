Жителям ЕС рекомендовали готовить трехдневные запасы еды и лекарств на случай диверсий и кибератак РФ и Китая

Еврокомиссия рекомендовала жителям стран-членов Евросоюза подготовить необходимые запасы на трое суток на случай возможных кибератак и диверсий со стороны России и Китая. Такой совет приводится в докладе Еврокомиссии об усилении гражданского и военного обеспечения.

В рамках информационной кампании по подготовке жителей к вышеуказанным угрозам Еврокомиссия рекомендует каждому домохозяйству в ЕС обеспечить себя необходимым запасом продуктов, лекарств и средств гигиены как минимум на 72 часа. В качестве потенциальных угроз также приводится возможное нападение на страну Евросоюза, которое называется главным, но не единственным риском для ЕС. Среди прочих потенциальных потрясений — возможные сбои в мировой экономике, последствия климатического кризиса или новой пандемии.

Еврокомиссия советует также просвещать жителей ЕС на темы кибербезопасности, рисков стихийных бедствий и дезинформации. При этом власти ЕС полагают, что для борьбы с терроризмом и шпионажем нужны «правовые рамки», которые позволят получить доступ к зашифрованным данным.