Петербурженку ошибочно признали мертвой и не платили шесть лет пенсию

Жительница Санкт-Петербурга в 2009 году начала получать пенсию по старости, но в 2016-м из-за «ошибочной информации» ее признали умершей. Возвращать пенсию пришлось через суд. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщает пресс-служба петербургской прокуратуры.

«На основании ошибочной информации о личности составлена запись акта о смерти женщины, выплата ей прекращена по решению суда об объявлении ее умершей», — рассказали в ведомстве.

Судебное решение об объявлении умершей отменили в 2022 году. Тогда же государство начало вновь выплачивать пенсию женщине, но пропущенную в течение этих шести лет сумму сразу не выплатили.