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Общество Петербурженку ошибочно признали мертвой и не платили шесть лет пенсию

Петербурженку ошибочно признали мертвой и не платили шесть лет пенсию

1 975
21 комментарий

Жительница Санкт-Петербурга в 2009 году начала получать пенсию по старости, но в 2016-м из-за «ошибочной информации» ее признали умершей. Возвращать пенсию пришлось через суд. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщает пресс-служба петербургской прокуратуры.

«На основании ошибочной информации о личности составлена запись акта о смерти женщины, выплата ей прекращена по решению суда об объявлении ее умершей», — рассказали в ведомстве.

Судебное решение об объявлении умершей отменили в 2022 году. Тогда же государство начало вновь выплачивать пенсию женщине, но пропущенную в течение этих шести лет сумму сразу не выплатили.

Требование прокуратуры о выплате пенсии суд первой инстанции не удовлетворил. Только после апелляции в Санкт-Петербургском районном суде городское отделение Пенсионного фонда обязали заплатить.

Теперь женщине выплатят пенсию по старости с февраля 2016 года по май 2022 года.

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Комментарии
21
hayalci33
25 минут
Вот где маразм крепчал. Вдуматься, в апелляцию пришлось пойти! Таких судей, в 1 инстанции, которые подобные решения выносят - отстранять и увольнять надо.
sam58
22 минуты
Отличный лайфак- объявляем умершим и не платим 6 лет. Потом, если пенсионер реально за это время не умрет, если пройдет судебный ад, то может быть вернем... когда-нибудь... Частями... без %. А тем временем деньги десять раз провернулись. Ну а то, что человеку жить как то все это время надо - систему это не волнует. Зато в каждом областном центре одно из самых шикарных зданий пенсионный фонд.
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