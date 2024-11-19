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Общество В трех регионах РФ планируют запретить майнить криптовалюту в отопительный сезон

В трех регионах РФ планируют запретить майнить криптовалюту в отопительный сезон

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6 комментариев

Правительство России разрабатывает запрет на майнинг криптовалюты в трех регионах. Еще в нескольких его хотят ограничить. Причина — в сложной режимно-балансовой ситуации в электроэнергетике.

Вопрос о запрете на майнинг обсудили на заседании правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики, которое провел вице-премьер Александр Новак, сообщает 19 ноября пресс-служба правительства РФ. Его планируют ввести в Иркутской области и отдельных частях Бурятии и Забайкалья в осенне-зимний отопительный период до 2031 года.

Кроме того, предлагается ввести ограничения на майнинг криптовалюты в Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиках, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Механизм контроля за реализацией запрета поручили проработать Минэнерго вместе с энергетическими компаниями и другими заинтересованными органами власти. Также ведомство должно проработать вопрос высвобождения электрической мощности, используемой майнерами, для технологического присоединения иных потребителей и введение запрета в других регионах.

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Майнинг Криптовалюта Минэнерго
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Комментарии
6
Панкихой
1 час
Эти майнеры хуже квадроберов.
Гость
20 минут
киберпанки пришел оттуда, откуда не ждали
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