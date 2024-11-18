В Петербурге прописывают требования к социальным, культурным и коммунальным инвестпроектам

В Петербурге уточнят требования к инвестиционным проектам в социально-культурной и бытовой сферах, чтобы минимизировать риски перепрофилирования объекта. Инициативу 18 ноября рассмотрели на заседании профильной парламентской комиссии по городскому хозяйству.

Законопроект Смольного предлагает скорректировать закон о предоставлении недвижимости, которая находится в собственности города, для строительства и реконструкции. Недвижимость для социально-культурных и коммунально-бытовых объектов будут предоставлять, в случае если проект соответствует конкретному объекту из перечня.

К социально-культурным относятся объекты соцобслуживания, здравоохранения, образования и просвещения, культурного развития, спорта, обеспечения внутреннего правопорядка; к коммунально-бытовым — в том числе улично-дорожная сеть, энергетика, железнодорожные пути и гидротехнические сооружения.

Кроме того, недвижимость под такие объекты не должна числиться в адресном плане для подготовки к торгам. Предполагается, что решение о предоставлении участка под социально-культурные и коммунально-бытовые объекты будут предоставляться решением органа исполнительной власти, а не правительством города.