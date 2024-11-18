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Происшествия До смерти забил босоножкой из-за сдачи. В Петербурге судили мужчину за смерть сожительницы

До смерти забил босоножкой из-за сдачи. В Петербурге судили мужчину за смерть сожительницы

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10 комментариев

Ленинский районный суд Петербурга вынес приговор мужчине, который до смерти забил сожительницу-пенсионерку из-за того, что она не хотела отдавать ему сдачу после покупки продуктов. Бил щеткой для пола и босоножкой, которую сам же ей и купил.

Произошло все с 20 на 21 июня в коммунальной квартире на набережной Обводного канала, сообщает 18 ноября объединенная пресс-служба судов Петербурга. Андрей Звонарев поссорился с сожительницей и избил ее, нанеся не меньше 27 ударов разными предметами по голове, животу и ребрам. 1 июля женщина скончалась в больнице от сочетанной тупой травмы тела.

Ранее подсудимый уже привлекался к уголовной ответственности за убийство и тяжкие телесные повреждения, которые привели к смерти жертвы. После той истории его поставили на административный надзор. Сначала он отмечался по месту жительства в Нижнем Тагиле, затем переехал в Ленобласть, а после в Петербург, где жил с женщиной. Познакомились они в апреле 2023 года в санатории: она отдыхала там как пенсионерка, он лечился. После она предложила мужчине съехаться

20 июня он как раз пришел к инспектору отметиться. Затем они с сожительницей прогулялись по городу и пошли домой. На следующий день он должен был ехать в Павловск ложиться в туберкулезный диспансер, а она — его провожать. Однако тут выяснилось, что дома не было сахара. Звонарев дал женщине 1 000 рублей, чтобы та сходила в ближайший магазин и купила чай, сахар и пачку сигарет. Она вернулась спустя 2–3 часа и вместо чая принесла хлеб, который он не просил. Мужчина потребовал вернуть сдачу, сожительница сначала отказывалась, но потом отдала.

Слово за слово завязалась ссора. Вспылив, Звонарев ударил женщину по голове, затем схватил за волосы и кинул на пол, взял щетку для пола и стал бить ей по голове. Затем он заметил босоножки на каблуке, которые когда-то купил сожительнице, схватил одну и стал колотить уже ею, пинал ногами.

По словам мужчины, увидев кровь, он предложил вызвать скорую, но потерпевшая отказалась. Тогда он лег спать рядом с ней на полу. Уже утром, заметив, что женщина тяжело дышит, он все же вызвал скорую. При вызове правды не сказал, сообщив лишь, что пенсионерка плохо себя чувствует. Медики приехали спустя час-два и забрали потерпевшую в больницу, а Звонарев, как и планировал, укатил в диспансер. Там его и задержали полицейские.

Вину мужчина признал. Суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека, и приговорил к 10 годам лишения свободы в колонии особого режима.

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Петербург Суд Тяжкие телесные повреждения
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Комментарии
10
279381890
42 минуты
Скрепы
В д. Гадюкино - дожди.
30 минут
Дни нижнетагильской культуры в Санкт-Петербурге.
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