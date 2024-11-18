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Город Авто Витебский проспект сузят в Шушарах почти на неделю

Витебский проспект сузят в Шушарах почти на неделю

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С 18 и 20 ноября новые ограничения движения из-за работ стартуют на Петроградской стороне, а также в Пушкинском и Фрунзенском районах Петербурга. В частности, почти на неделю сузят участок Витебского проспекта.

На Чкаловском проспекте с 18 ноября ограничено движение транспорта от Малой Разночинной улицы до Пионерской улицы, у дома 37, литера А, по Пионерской улице, сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции. Продлятся изменения до 20 мая 2025 года, а связаны они с размещением временных ограждений.

По этой же причине с 20 по 25 ноября будет ограничен проезд по Витебскому проспекту в Шушарах. Изменения коснутся участка от Петербургского шоссе до Шушарской дороги.

А с 20 по 26 ноября из-за прокладки инженерных сетей ограничат движение у дома 14 по Камчатской улице.

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