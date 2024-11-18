Инновационные отбойники из вращающихся бочонков тестируют на дорогах в России

Источник: Минтранс РФ







В России впервые установили инновационное роликовое ограждение на трассе. «Автодор» начал тестировать его на практике в Подмосковье.

Нововведение смонтировали на пересечении ЦКАД и трассы М-1 «Беларусь» — на съездах и виражах, сообщает 18 ноября пресс-служба Минтранса РФ. Конструкция состоит из жестких опор, трехмерных буферных и удерживающих рам и вращающихся бочонков из пенополиуретана. При ударе они вращаются, перенаправляя влетевшую в отбойник машину и рассеивая энергию столкновения.

Источник: Минтранс РФ







Конструкция рассчитана на силу удара, равную тарану автобуса массой 15 тонн на скорости 74 км/ч. Для хорошей видимости бочонки имеют ярко-желтый цвет и оклеены светоотражающей пленкой. Нововведение призвано снизить число тяжелых ДТП на съездах и поворотах и риск получения травм участниками движения. А при легких авариях — уменьшить затраты на ремонт самих конструкций.

Источник: Минтранс РФ







Конструкция успешно прошла стендовые и натурные испытания, добавляют в Минтрансе. Если она хорошо покажет себя в этом эксперименте, в «Автодоре» рассмотрят возможность установки таких отбойников на действующей сети скоростных трасс.