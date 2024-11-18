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Происшествия В Чите вынесли приговор Егору Грибу, расчленившему женщину на первом свидании

В Чите вынесли приговор Егору Грибу, расчленившему женщину на первом свидании

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13 комментариев

Забайкальский краевой суд приговорил к 17 годам лишения свободы в ИК строгого режима 30-летнего Егора Гриба. Мужчину признали виновным в изнасиловании и убийстве 34-летней женщины на первом свидании. О судебном решении 18 ноября сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд слушал дело в закрытом режиме. По версии следствия, Гриб пригласил к себе в общежитие незнакомую ранее 34-летнюю жительницу города. Там они вместе выпили, после чего мужчина изнасиловал женщину. Та изо всех сил сопротивлялась, за что была убита. Гриб шесть раз ударил жертву ножом в область шеи. От полученных ран она скончалась на месте.

В течение двух дней Гриб расчленял убитую. Части тела были найдены в спортивной сумке, которую мужчина оставил у подвала. В содеянном подсудимый раскаялся. Матери убитой женщины он должен будет выплатить миллион рублей.

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Комментарии
13
Ser_N0771
56 минут
Матери убитой женщины он должен будет выплатить миллион рублей (с) - недорого оценили
Антибункерный
51 минута
Матери жалкий миллион, который она и не получит. А сам на СВОшку, потом детям в школе передавать свой "геройский" опыт...
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