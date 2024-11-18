Авария в центре Петербурга, в которой пострадал школьник, попала на видео

Столкновение двух машин, в одной из которых находился ребёнок, попало на камеры наружного наблюдения. Кадры 17 ноября оказались в распоряжении «Фонтанки». На них видно, как Audi сталкивается с Hyundai Solaris, водитель которой решил повернуть с набережной реки Фонтанки на улицу Пестеля.

Источник: «Фонтанка.ру»

Как писала «Фонтанка», «Солярис» принадлежит петербургской фирме, которая занимается перевозками. Водитель — 22-летний гражданин России. В этом году его четыре раза привлекали к ответственности за нарушения ПДД. На пассажирском сиденье оказался 13-летний школьник, его в состоянии средней степени тяжести с травмами головы увезли в больницу. За рулем Audi был 41-летний мужчина.