Такси не разъехалось с Audi в центре Петербурга. Пострадал ребёнок

Поездка на такси по центру Петербурга закончилась в больнице для шестиклассника из Кировского района города. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 18 ноября.

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Последствия ночной аварии на пересечении набережной реки Фонтанки и улицы Пестеля показали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Судя по снимкам, после столкновения автомобиль такси выехал на тротуар. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло в воскресенье за полчаса до полуночи. Hyundai Solaris при повороте столкнулся со встречной Audi, за рулём которой сидел 41-летний мужчина.

По данным «Фонтанки», Hyundai принадлежит петербургской фирме, которая занимается перевозками. Водитель — 22-летний гражданин России. В этом году его четыре раза привлекали к ответственности за нарушения ПДД. Медицинская помощь потребовалась его пассажиру — 13-летнему шестикласснику. Мальчика увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести с травмами головы.