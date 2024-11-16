Центр реабилитации для участников СВО и их родных планируют построить к лету 2025 во Фрунзенском районе

К лету 2025 года во Фрунзенском районе планируют завершить строительство Центра медико-психологической реабилитации, который будет ориентирован на участников СВО и их родных. Об этом сообщил в субботу, 16 ноября, губернатор Александр Беглов.

Центр строят на Софийской улице, он будет рассчитан на 300 посещений в смену и заточен под психиатрическую и медико-социальную реабилитацию людей. Пациенты смогут проходить лечение как амбулаторно, так и в режиме дневного стационара. В центре оборудуют лечебно-трудовые мастерские, которые должны будут помочь адаптации пациентов к мирной жизни.

По состоянию на ноябрь здание уже имеет крышу, рабочие проводят отделочные работы внутри и снаружи. Губернатор осмотрел его в ходе объезда социально значимых объектов Фрунзенского района.

«Центр будет работать с пациентами различного профиля, с невротическими и посттравматическими стрессовыми расстройствами, в том числе с участниками специальной военной операции и членами их семей. <…> В перспективе он может стать межрайонным центром», – подчеркнул Александр Беглов.

Расположение нового центра максимально приближает помощь к месту проживания пациентов – отмечают в пресс-службе губернатора.

Завершение работ анонсировано на второй квартал 2025 года.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о пространстве для реабилитации участников СВО на территории бизнес-центра Bronka Space.

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