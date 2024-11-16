Ночью в Петербурге полыхали машины. В одних Шушарах выгорело шесть авто

В Шушарах на парковке возле Вишерской, 2 загорелся каршеринг, от него пламя перешло на стоящие рядом автомобили, пишут 16 ноября в соцсетях. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Петербургу, полностью сгорели шесть машин, еще две повреждены. Инцидент произошел в районе трех часов ночи.

Ближе к семи утра в Шушарах также вспыхнул Mercedes, но уже на Московском шоссе, 16. В МЧС сообщают, что «сгорели сгораемые части».

Также в ночи горела «Лада» в Приморском районе на Аэродромной, полностью сгорел «Ларгус» в Петроградском районе на Рюхина, 8.