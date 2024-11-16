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Происшествия Ночью в Петербурге полыхали машины. В одних Шушарах выгорело шесть авто

Ночью в Петербурге полыхали машины. В одних Шушарах выгорело шесть авто

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15 комментариев

В Шушарах на парковке возле Вишерской, 2 загорелся каршеринг, от него пламя перешло на стоящие рядом автомобили, пишут 16 ноября в соцсетях. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Петербургу, полностью сгорели шесть машин, еще две повреждены. Инцидент произошел в районе трех часов ночи.

Ближе к семи утра в Шушарах также вспыхнул Mercedes, но уже на Московском шоссе, 16. В МЧС сообщают, что «сгорели сгораемые части».

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Также в ночи горела «Лада» в Приморском районе на Аэродромной, полностью сгорел «Ларгус» в Петроградском районе на Рюхина, 8.

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Комментарии
15
Zet
1 час
шушарцам не должно быть слишком комфортно...
VKuser6922942
1 час
Совпадение? Не думаю! (С)
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